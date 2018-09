De nouvelles installations pour les amateurs de BMX à Boucherville

Crédit photo : Ville de Boucherville

Les jeunes adeptes de BMX ont maintenant accès à une piste aménagée au goût du jour à l’arrière du stationnement de la Maison des jeunes La Piaule, en bordure de la route132. Une cinquantaine de personnes ont inauguré cette installation le 15 septembre dernier, par une magnifique journée ensoleillée à saveur estivale, en présence du maire suppléant Raouf Absi et des membres du Club BMX Rive-Sud.

L’exécution des travaux de cette infrastructure sportive a été réalisée sur plusieurs années. En fait, le projet a commencé dès 2013. Chaque section a été aménagée pour être sécuritaire. La surface de la piste s’étend sur une longueur de 250 mètres avec un dénivelé de 2 mètres; elle est faite en poussière de granite et les virages sont quant à eux enrobés de bitumineux. La butte de départ, également asphaltée, a un dénivelé de 2,5 mètres. La Fédération des sports cyclistes du Québec a homologué cette piste en juin dernier puisqu’elle répond aux normes et respecte le règlement de sécurité BMX en vigueur de la catégorie Récréative.

La Ville de Boucherville a investi 157 000 $ pour la réalisation de cette infrastructure. Le Club BMX Rive-Sud qui compte quelque 130 membres l’utilise pour ses entrainements et ses initiations. Des jeunes de différents groupes d’âge s’adonnent à la pratique du BMX. Lors de l’inauguration, plusieurs cyclistes s’en sont donné à coeur joie pour en faire l’essai.