De nouveaux services offerts aux entreprises de l’agglomération de Longueuil

Crédit photo : DEL

Développement économique de l’agglomération de Longueuil (DEL) vient de lancer officiellement ses nouveaux services reliés à l’industrie 4.0 afin d’améliorer la productivité et la réactivité des manufacturiers, assembleurs et distributeurs de l’agglomération de Longueuil. Cette nouvelle offre se décline de la façon suivante :

° Contribution non remboursable jusqu’à un maximum de 20 000 $ par entreprise pour susciter l’investissement dans les technologies du 4.0

° Prêt d’équipements pour amener l’intelligence dans les entreprises, par le biais de la signature d’un protocole d’entente avec le Centre technologique en aérospatiale (CTA)

° Service de veille technologique, précisant le coût, le temps d’implantation et le retour sur investissement des innovations à acquérir

° Programme de formation et d’accompagnement démontrant l’importance et l’impact des technologies.

Virage technologique urgent

Alors que plusieurs pays, tels que l’Allemagne et la France, se sont dotés de stratégie industrielle axée sur l’intégration des nouvelles technologies, le Québec accuse un certain retard en la matière. Les nouveaux services de DEL accélèrent et facilitent l’intégration des technologies du 4.0, de sorte que les entreprises répondent aux exigences du marché et de l’industrie de demain : « L’intégration du numérique dans nos organisations est garante d’un gain éprouvé d’efficacité et de compétitivité. Nous offrons aux entreprises le savoir et les moyens, pour qu’elles rehaussent d’un cran leur productivité », explique Julie Ethier, directrice générale de DEL. Précisons que les contributions non remboursables seront octroyées au moyen d’un processus d’appel de projets. La date limite de dépôt de ces derniers est le 9 novembre, 17 h. Les entrepreneurs désirant en savoir davantage sur l’appel de projets n’ont qu’à visiter le www.delagglo.ca.

Collaborer pour accélérer la prise du virage 4.0

Pour donner aux entreprises un accès facile et rapide aux nouvelles technologies, un protocole d’entente fut signé entre le CTA et DEL. Ce dernier prévoit l’acquisition conjointe d’équipements et de technologies répondant aux besoins des entreprises du territoire, et la mise en place d’un processus de location d’équipements : « Le CTA compte plus de 30 000 pi2 d’installations dédiées à la recherche et au développement ainsi qu’un parc d’équipements de pointe. Ces installations permettent entre autres aux entreprises d’optimiser, d’automatiser ou de robotiser leurs procédés afin d’accroître leur productivité et leur compétitivité sur le marché. Nous sommes donc heureux de participer à cette initiative en permettant aux entreprises locales d’avoir un meilleur accès à l’expertise 4.0 du CTA », affirme Pascal Désilets, directeur général du Centre technologique en aérospatiale.

(Source : DEL)