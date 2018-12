De nombreux sportifs honorés par le conseil municipal de Sainte-Julie

Crédit photo : Courtoisie

Les membres du conseil municipal ont honoré le 4 décembre dernier plusieurs jeunes athlètes s’étant démarqués par leurs performances sportives en hockey, ringuette et natation dans le cadre d’une cérémonie de reconnaissance protocolaire qui s’est déroulée en présence de membres de la famille, coéquipiers et entraîneurs.

Tous les athlètes ont été invités à signer le livre d’or de la Ville en plus de recevoir un cadeau souvenir.

Athlètes reconnus :

Hokey midget Espoir – 1re place aux Championnats provinciaux de hockey masculin – Coupe Dodge :

Thomas Belzile

Samuel Bisson

Alexis Giguère

Brandon Savaria

Hockey pee-wee AAA Relève – 1re place aux Championnats provinciaux de hockey masculin – Coupe Dodge :

Charles Bisson

Xavier Lacoste

Lewis Monge

Ringuette junior AA Rive-Sud – Médaille d’or au Championnat provincial et participation au Championnat canadien :

Lauriane Alain

Émilie Champagne

Anne Côté

Catherine Dazé

Sabryna Loiselle

Léa St-Germain – Participation aux Championnats canadiens de l’Est en natation

Hockey midget AA – Médaille de bronze aux Championnats provinciaux de hockey masculin – Coupe Dodge :

Nicolas Charron

Vincent Cloutier

Shayan Daruwallla

Philippe Gélinas

Mikael Haché

Philip Isabelle

Olivier Labrie

Charles Lagueux

Marius Michaud

Mathieu Munger

François Murray