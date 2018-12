De Mortagne pourrait avoir son équipe de football

Le rêve de constituer une équipe de football à l’école secondaire De Mortagne est sur la bonne voie.

Des séances d’information sur le projet seront offertes les 18 et 19 décembre. Elles seront suivies d’une période d’inscription qui s’étirera jusqu’à la fin de janvier prochain. Tous les étudiants de l’école, garçons et filles, du secteur régulier, d’un programme Sports-études et du programme d’Éducation internationale peuvent s’inscrire.

« Nous avons besoin de recruter 30 joueurs pour former l’équipe. Nous déterminerons ensuite, selon l’expérience des jeunes et leur calibre, quelle sera la catégorie de l’équipe », explique le coordonnateur aux Sports-études, Yves Thivierge.

« Les objectifs de former une équipe visent à développer un sentiment d’appartenance pour l’école, augmenter la motivation, tout en soutenant le parcours académique des jeunes », ajoute Julien Deschênes, entraîneur de football dans le programme Sports-études et pour l’Université McGill.

Idéalement, l’équipe qui représentera De Mortagne pourra disputer ses premiers matchs, sur le nouveau terrain derrière l’école, en septembre 2019. Elle sera membre du Réseau du sport étudiant du Québec (RSEQ). Les personnes qui ont des questions sur ce projet peuvent les adresser au footballdemortagne@gmail.com