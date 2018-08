De Melbourne, Australie à… Contrecœur pour voir la Bottine Souriante

Crédit photo : Facebook

Wendy et Jorg Carr, un couple de résidents de Melbourne en Australie, se sont retrouvés à Contrecœur le 11 août dans le but de voir en spectacle un groupe de musique qu’ils apprécient grandement : La Bottine Souriante. Les résidents du sud-est de l’Australie avaient communiqué avec l’équipe de la Corporation des fêtes du 350e anniversaire de Contrecœur il y a quelques mois afin de s’assurer de l’accessibilité au site pour le spectacle en vue de bien planifier leur voyage. Vendredi 11 août dernier, Wendy et Jord Carr figuraient parmi les premiers arrivés sur le site afin d’être bien positionnés aux premières loges du spectacle de la Bottine Souriante, groupe prévu dans le cadre de la programmation des Diableries de Contrecœur, un événement du calendrier du 350e anniversaire de Contrecœur. Intrigués par les intentions du couple, nous avons posé des questions à Wendy Carr et voici ses réponses!

Q – Comment avez-vous connu La Bottine Souriante?

R- C’est la faute de Jorg, mon mari! Ce dernier avait assisté à une performance de La Bottine Souriante en 2006 au WOMAD, un festival annuel qui se tient à Adelaide en Australie. Jorg a ensuite acheté des enregistrements du groupe et j’ai adoré. Le style était complètement nouveau pour moi. J’ai trouvé la musique vibrante et dynamique du groupe et l’énergétique style de danse de Sandy Silva tout à fait extraordinaires. Pour nous, il était important de voir la formation sur scène incluant cette dernière.

Q – Pourquoi effectuer un trajet de plus de 18 000km pour voir un spectacle?

R- Cela fait des années que je cherche à expérimenter un concert de La Bottine Souriante, sans succès. En 2018, selon le calendrier des performances du groupe de musique, Contrecoeur était la seule performance de celui-ci répertoriée sur leur site Web. Nous avons donc décidé d’utiliser nos vacances pour voir le groupe et en profiter pour voyager au Québec !

Q- Comment avez-vous entendu parler de leur venue à Contrecoeur?

R- Au début, j’ai vu l’événement sur le site Web de La Bottine Souriante, ce qui m’a amené au site internet du 350e anniversaire de Contrecœur. J’ai pris contact avec les organisateurs de l’événement et La Bottine Souriante pour confirmer la tenue du spectacle et nous avons réservé nos billets d’avion! Nous avons aussi réservé un hébergement à Contrecœur pour quelques jours question de profiter pleinement de notre séjour ici.

Q- Est-ce la première fois que vous choisissez une destination de voyage en lien avec un groupe de musique?

R- Nous avons assisté à des festivals et suivi des groupes musicaux auparavant. Mais ce voyage est le plus long que nous avons fait pour vivre une expérience musicale de la sorte !

Q- Combien de temps serez-vous à Contrecoeur? Quel est le reste de votre plan de voyage?

R- Nous avons prévu passer 48h à Contrecoeur, ensuite faire de la randonnée dans le parc national de la Mauricie, visiter Montréal et Québec et explorer les pistes cyclables dans et autour de ces villes.

Q – Autre chose que nous devrions savoir à votre sujet pour comprendre votre histoire?

R – Nous chantons tous les deux avec des chorales communautaires près de chez nous. Jorg chante avec le groupe « Gorani » des harmonies géorgiennes et bulgares, moi-même avec le groupe « Shaking The Tree Choir », un groupe qui chante au sujet de questions de justice sociale.