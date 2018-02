De l’argent pour les Lions

Les petits hockeyeurs de Boucherville ont décroché la médaille d’argent dans la catégorie novice B lors du tournoi provincial Pointo qui se tenait à Pointe-aux-Trembles du 11 au 21 janvier derniers.

Les Lions ont terminé en grande finale avec quatre victoires et une défaite. Ils se sont inclinés devant les Ambassadeurs du CLL (Charlemagne, Le Gardeur et L’Assomption), 4 contre 3, en prolongation.

Plus de 350 joueurs de 32 équipes de catégorie novice B s’étaient donné rendez-vous à ce tournoi. L’entraîneur Éric Infante félicite ses joueurs et mentionne que leur première participation à un tournoi fut une belle expérience pour eux.