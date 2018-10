De jeunes musiciens de l’École de musique Suzie Auclair se distinguent lors de différents concours de musique provinciaux

Crédit photo : Courtoisie

Laurie Hébert, une jeune guitariste de Contrecoeur, a le vent dans les voiles cette année! Cette habituée des concours de musique et des concerts depuis l’âge de 4 ans, a obtenu le 10 mai dernier une 2e place au prestigieux Festival-Concours de musique classique Pierre-de Saurel dans la catégorie Concours 12 ans et moins. Âgée de 10 ans, Laurie Hébert étudie la guitare classique avec la verchèroise Madame Suzie Auclair, enseignante depuis 31 ans et pédagogue réputée. Elle a offert une solide prestation en présentant un programme de 10 minutes composé de quatre pièces contrastantes : Jumpe at my Cozen une pièce du 17 e siècle d’un compositeur Anonyme d’Angleterre, Andante en la mineur opus 27 de Fernando Carulli, Premier amour de Gerard Montreuil et Malaguena une pièce traditionnelle d’Espagne. Le juge Michel Beauchamp lui a

accordé la note de 85 %, soulignant son jeu clair et rempli de belles nuances, ainsi que son interprétation pleine de charme. Le 6 mai dernier, lors du concours de musique Bravissimo cette fois, Laurie s’est mérité une médaille d’or avec distinction avec la note

très élevée de 96% ainsi qu’une médaille d’or avec la note de 92%. Le juge Jean-François Hamel a mentionné sa super position, son interprétation dynamique et les belles nuances exécutées. Notons finalement que le 29 avril dernier Laurie a obtenu une

quatrième place au Concours de musique Classival en obtenant la note de 85%. Ce concours de renom existe depuis de nombreuses années. Laurie y compétitionnait contre des violonistes et guitaristes. Les juges Ghislain Bard et Madeleine Owen ont noté son excellente préparation, sa technique solide, soulignant sa bonne main gauche et sa technique de main droite très précise, et mentionnant également son égalité rythmique, sa belle fluidité et son beau son. Sur les réseaux sociaux où plusieurs vidéos de Laurie ont été partagés dans différents groupes de guitares classiques ici et à l’étranger, il n’est pas rare de voir dans les commentaires que Laurie est une jeune guitariste à suivre dans le futur! Son enseignante Suzie Auclair ne manque pas d’éloges au sujet de sa jeune protégée : « Laurie aime la musique, elle possède un excellent sens rythmique, une bonne compréhension du langage musical, elle est appliquée et travaille très fort sa technique instrumentale afin d’être toujours meilleure, elle a beaucoup de détermination et elle est

persévérante. Il est toujours très agréable pour moi de lui enseigner et de développer son talent année après année de

façon constructive et pédagogique », de souligner son enseignante. Pour voir des vidéos de Laurie, Il suffit de consulter

la chaîne Youtube de l’École de musique Suzie Auclair.

De Brossard, la jeune violoniste de 10 ans Gabrielle Lavallée, a obtenu le 5 mai dernier, une

2e place au Festival-Concours de musique classique Pierre-de Saurel dans la catégorie Volet

Festival 11 ans et moins. Le volet festival est destiné aux jeunes qui en sont à leur première

expérience de concours. Gabrielle a obtenu la note de 94 % de la juge Julie Triquet pour son excellente interprétation de deux pièces : Concerto en si mineur Opus 35 (Otto Rieding) et Theme from Witches’ Dance (N.Paganini). Les points forts notés par la juge Julie Triquet sont : « Belle sonorité ! Bravo pour la justesse. Belle énergie ! » Gabrielle Lavallée en était à sa première participation à un concours de musique. Elle suit des cours de violon auprès de l’École de musique Suzie Auclair depuis septembre 2015. Son enseignante est Karine Tovmassian. Gabrielle intégrera bientôt l’Orchestre à cordes junior de la Montérégie, ce qui fait son plus grand bonheur !

La jeune guitariste Verchèroise, Marie-Ange Lebel, âgée de 8 ans, a vécu une année riche en émotions. Le 5 mai dernier, sa première participation au Festival-Concours de musique classique Pierre-de Saurel lui a permis d’obtenir une 3e place dans la catégorie Volet Festival 8 ans et moins. Le volet festival est destiné aux jeunes qui en sont à leur première expérience de concours. Marie-Ange compétitionnait avec des violonistes, guitaristes et pianistes. Lui accordant la note de 88%, la juge Julie Triquet a grandement apprécié sa prestation pour ses 3 pièces. Puis, le 6 mai dernier lors de sa première participation au Concours de musique Bravissimo, cette jeune guitariste a décroché une médaille d’or avec distinction avec une note de 96 %, ainsi qu’une médaille d’or avec la note de 92%, le

tout assorti d’une bourse de 50 $. Le juge Jean-François Hamel a souligné son excellente technique et sa rythmique solide. Marie-Angel Lebel suit des cours de guitare classique avec l’École de musique Suzie Auclair. Elle est une élève très assidue et disciplinée, dotée d’une excellente oreille musicale.

Florent Jaouich, un jeune guitariste de Varennes étudiant la guitare classique avec Suzie Auclair, a pour

sa part obtenu le 5 mai dernier une quatrième place au Festival-Concours de musique classique Pierrede

Saurel dans la catégorie Volet Festival 8 ans et moins. Pour son interprétation de 3 pièces, la juge

Julie Triquet lui a donné la note de 85%, mentionnant dans ses commentaires sa belle présence sur

scène et le fait qu’il communique bien son plaisir à jouer de cet instrument.

Mentionnons en terminant les bons résultats des élèves suivants au concours de musique Bravissimo le

6 mai dernier : Âgé d’à peine 6 ans, le Verchèrois Mathieu Dalpé, s’est mérité une médaille d’or (90 %)

et une médaille d’argent (89%) en guitare. De Verchères également, sa soeur Justine Dalpé, 9 ans, a elle

aussi obtenu une médaille d’or (90 %). Tous les deux étudient la guitare classique avec Suzie Auclair et

ils en étaient à leur premier concours. En violon, un élève de Candiac de Karine Tovmassian, Gabriel Badescu, a obtenu

une médaille d’or (94%) et une médaille d’argent (88%). En piano, la Bouchervilloise Emylee Warda, a obtenu une

médaille d’or (92%) et une médaille d’argent (88%). Elle étudie également avec Karine Tovmassian. En chant, la

Bouchervilloise Justine Cordeau, 8 ans, a obtenu une médaille d’or (90%) pour sa première participation à ce concours. Il s’agit d’une élève de Martin Provost. En piano, le Bouchervillois Émile Richer, 8 ans s’est mérité une médaille d’or (90%).

En guitare classique, la Verchèroise Ève Geoffrion, 10 ans, et la Bouchervilloise Sofia Corsilli, 12 ans, ont obtenu

chacunes une médaille d’argent avec les notes respectives de 89 % et 88%. En piano Mila Corsilli, 9 ans, et Vincent

Solar-Pelletier, 8 ans, tous deux de Boucherville, se sont mérités une médaille d’argent avec la note de 88%. De Sainte-Julie, Nikita Vitez, 8 ans, a obtenu en piano une médaille de bronze (82%). Ces 6 élèves étudient au sein de l’école de musique Suzie Auclair avec le professeur Mohamed Masmoudi. Finalement, une élève de Maxime Grenier, Émilie Chaput-Faucher, 9 ans, résidente de Boucherville, s’est mérité en piano une médaille d’argent (87 %). Le concours Bravissimo est un rassemblement amical où chaque élève est évalué par rapport à lui-même.

Il est possible de voir et entendre plusieurs de ces jeunes musiciens sur Youtube. Il suffit de consulter la chaîne Youtube de l’École de musique Suzie Auclair. https://www.youtube.com/channel/UCpvvW7eMuxfrz1UH-8rrj6g Des vidéos

d’élèves sont également mis en ligne sur la page facebook de l’École : www.facebook.com/ecoledemusiquesuzieauclair

Bravo à tous ces élèves de l’École de musique Suzie Auclair qui consacrent plusieurs heures de pratique pour apprendre

la musique, félicitations à leurs professeurs qui leur enseignent avec passion et leur école de musique qui encadre defaçon professionelle leurs apprentissages.