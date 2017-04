De jeunes Julievillois recherchés : le conseil municipal jeunesse de retour

Crédit photo : Courtoisie

Le conseil municipal jeunesse est de retour à Sainte-Julie. Encore cette année, tous les jeunes de Sainte-Julie peuvent y participer, qu’ils fréquentent une école julievilloise ou non. Le conseil municipal jeunesse se fera en deux volets : un premier pour les élèves du secondaire les 1er et 2 mai et un deuxième pour ceux du primaire les 5 et 6 juin.

En plus de participer à une séance de travail avec la mairesse et les conseillers municipaux, les jeunes choisis auront la chance de proposer un projet concret aux citoyens avant une séance du conseil municipal. Des prix de participation seront tirés au hasard parmi tous les formulaires d’inscription reçus. De plus, les élèves qui auront été choisis pour participer au conseil municipal jeunesse seront admissibles au tirage d’un iPad mini.

Le conseil municipal jeunesse a pour objectifs de susciter la participation citoyenne des jeunes, leur permettre de se familiariser et de comprendre le fonctionnement du conseil municipal, de comprendre et expérimenter un exercice démocratique et prioriser des choix ainsi que de sensibiliser le conseil municipal aux questions touchant la jeunesse julievilloise. Dans les dernières années, des projets présentés par les jeunes ont été réalisés par la suite, comme les jeux d’eau du parc N.-P.-Lapierre et l’éclairage du sentier entre la rue du Liseron et le parc Edmour-J.-Harvey. Les personnes intéressées ont jusqu’au 18 avril 2017 pour s’inscrire en remplissant le formulaire qui se trouve sur le site Web de la Ville dans la page Services par catégorie d’usagers, sous l’onglet Enfants et adolescents .