De jeunes élèves de l’école François-Williams ont fait preuve de force et de caractère!

Crédit photo : Courtoisie

Il y avait de la force et de la détermination au mètre carré à l’école secondaire François-Williams le 4 mai dernier lors des qualifications en vue du Défi régional de force, un événement mis sur pied dans le cadre d’une campagne de prévention des drogues par la Régie intermunicipale de police Richelieu/Saint-Laurent qui a lieu depuis plus d’une quinzaine d’années.

Les cinq participants âgés de 14 à 16 ans, soit Jérémie Chagnon, Jean-Christophe Curadeau, Onyx Thibeault, Wilem Lavoie et Yoan McCarthy, ont pris part à diverses épreuves de force devant une centaine d’élèves de l’établissement scolaire de Saint-Amable et aussi de jeunes invités de l’école secondaire du Grand-Coteau de Sainte-Julie.

« Ça fait près de deux mois et demi que les jeunes se préparent », explique Robert Junior Mathieu, stagiaire en technique de gestion et d’intervention en loisir. « En collaboration avec l’enseignant en éducation physique et l’infirmière de l’école, on leur faisait un plan d’entraînement et, ensuite, ils préparaient leur propre plan, tout en faisant entre autres attention à la nutrition. »

« Les jeunes s’entraînaient trois à quatre fois par semaine et on a pu compter sur l’expertise de Fit Squad. Ils ont pris ça au sérieux : j’en ai vu qui ont perdu jusqu’à dix livres et il y en a d’autres qui ont gagné de la masse musculaire. Ils ont réalisé une belle progression. J’étais surpris, je ne m’attendais pas à ce qu’ils soient si bons! »

Pour la première épreuve, les jeunes devaient faire avancer de 100 pieds un camion de police qui pèse près de 6 000 livres. Ensuite, les jeunes Louis Cyr en herbe devaient faire la « Marche du fermier », c’est-à-dire trainer sur 50 pieds deux cylindres avec poignée, un de chaque bras, pesant en tout 260 livres. Et finalement, les concurrents devaient soulever de terre 265 livres. « Certains y parvenaient jusqu’à huit fois! », souligne M. Mathieu.

Au terme de la compétition amicale, les deux meilleurs se sont qualifiés pour le Défi régional de force qui aura lieu le 8 juin prochain à Beloeil, soit Jérémie Chagnon et Onyx Thibeault.

Bonne chance à nos deux jeunes hommes forts!