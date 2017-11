De grandes premières pour les fêtes à Varennes!

Crédit photo : Courtoisie

Pour bien célébrer la période des fêtes qui s’amorce, le conseil municipal est heureux d’annoncer la tenue de deux nouvelles activités qui sauront plaire aux enfants et aux familles de Varennes.

Le Sentier du Père Noël

Petits et grands sont invités à célébrer l’arrivée du Père Noël à Varennes dans une ambiance féérique. Les 8 et 9 décembre prochains, entre 18 h et 21 h, les familles sont invitées au Boisé du Moulin, situé derrière l’école secondaire le Carrefour pour y découvrir une forêt enchantée dans un éclairage magique. Le Père Noël accueillera dans sa maison les confidences et les voeux des tout-petits. La féérie du temps des fêtes sera présente tout au long du sentier du Père Noël qui sera animé par un compteur d’histoire, une chorale de Noël et des personnages ludiques qui serviront du chocolat chaud. Même les lutins coquins se sont invités pour vous jouer de joyeux tours le long du chemin.

Le Village des fêtes

La Ville est heureuse de s’associer cette année aux organisateurs du Village des fêtes qui s’installera bientôt face à l’aréna Louis-Philippe-Dalpé. Les familles découvriront une foule d’articles à offrir en cadeaux. Une dizaine de producteurs du terroir et d’artisans seront installés dans des maisonnettes de bois décorées et aménagées autour d’un feu de foyer qui illuminera le site.

Voici l’horaire : du 8 au 10 décembre et du 15 au 23 décembre selon les heures suivantes :

Vendredi : 15 h à 22 h

Samedi : 11 h à 20 h

Dimanche : 11 h à 16 h

Jours de semaine : 11 h à 20 h