De bonnes performances pour le Club de judo de Boucherville

Le Club de judo de Boucherville a fait belle figure aux Championnats du monde. Une petite délégation s’est en effet rendue à Cancún les 15, 16 et 17 octobre dernier pour y prendre part dans trois volets.

Dans le volet compétition, dans la catégorie Vétéran -81 kg, Frédéric Bourque s’est classé neuvième avec une fiche de deux victoires et deux défaites en alternance. En Nage-no-kata, Jacob St-Jean et Jérôme Lajoie, tous deux âgés de moins de 20 ans, se sont chacun emparé d’une huitième place dans la catégorie Un. Donald Ferland, arbitre international, a quant à lui été nommé directeur des arbitres pour la compétition.

« Une présence dans chacune de ces catégories représente une énorme fierté pour le Club de judo Boucherville », a souligné le président du club, Frédéric Bourque.

Des jeunes performent

Treize représentants du Club de judo de Boucherville ont par ailleurs pris place sur les tapis lors de la Coupe Daniel Hardy, une importante compétition de judo provinciale qui se tenait à Lévis les 20 et 21 octobre dernier.

Ce tournoi est en effet une première étape de sélection, sur sept, en vue de former l’équipe qui représentera le Québec lors des Jeux du Canada en 2019. Dans la catégorie U12, Tristan Bourque a remporté la première place avec trois belles victoires. Mia Saumure (-48 kg) s’est pour sa part classée au 3e rang. Chez les U-14, Lucas Nephtali (-42kg) et Henri Saumure ont terminé premiers. Au niveau U16, Sofiane Bousbiat (-38 kg) a terminé au premier rang avec quatre victoires, alors que Catherine Toshkov (-48 kg) a terminé au second rang. Chez le U-21/ senior, Mathis Guertin (-55kg) a obtenu une deuxième place. Près de 700 compétiteurs ont pris part à la Coupe, il s’agit d’un nombre record de participants.

Journée mondiale du judo

Afin de souligner la Journée mondiale du judo, le 28 octobre dernier, plus d’une cinquantaine de judokas de tous les âges ont pris place sur les tatamis du Club de judo Boucherville. L’entraînement a été donné par Ana Laura Portuondo Isasi qui a terminé troisième aux Championnats du monde juniors en 2014. « Cette journée s’est tenue sous le thème de l’amitié, une valeur importante dans le code moral du judo », a précisé M. Bourque.