David Foucault remet le ballon d’or aux Lynx

(Communiqué Cégep Édouard-Montpetit)

L’ancien joueur des Panthers, David Foucault, a remis au Cégep le ballon d’or du programme Super Bowl High School Honor Roll lors du banquet annuel de l’équipe de football des Lynx du 11 mars.

Ce prix a été offert par la National Football League (NFL) dans le cadre des célébrations nationales du 50e Super Bowl aux écoles et aux communautés qui ont contribué à l’histoire du Super Bowl ainsi qu’à faire connaître le football.

David Foucault était heureux de pouvoir souligner l’apport du Cégep dans sa carrière par la remise de ce prix : « Je suis très heureux de pouvoir remettre le Ballon d’or au Cégep. Si je suis rendu où je suis aujourd’hui, c’est en grande partie grâce à ma famille, mes entraîneurs dont particulièrement Alain Blondeau ainsi que plusieurs de mes coéquipiers chez les Lynx qui sont d’ailleurs, aujourd’hui, mes meilleurs amis. Je n’étais pas le meilleur à l’école, mais ils m’ont appris à croire en moi et à persévérer afin d’atteindre les objectifs que je m’étais fixés. Sans leur soutien, je n’aurais probablement pas aussi bien réussi. »

Un modèle inspirant pour la relève

Profitant de sa présence lors du banquet, les Lynx ont souhaité rendre hommage à David Foucault pour son parcours inspirant. « Le Cégep est fier d’avoir contribué au développement de David Foucault comme étudiant-athlète lors de son passage dans notre programme d’excellence des Lynx. Il est un bel exemple de persévérance. Comme quoi, il est possible de réaliser de grandes choses lorsque l’on croit en soi et que l’on met tous les efforts nécessaires. », souligne Jasmin Roy, directeur des Affaires étudiantes et communautaires.

Un événement mémorable

Animé par le descripteur des matchs de la NFL à RDS, Mathieu Jolivet, le banquet des Lynx est, sans aucun doute, un événement marquant pour les joueurs. En plus de la remise officielle du Ballon d’or, sept joueurs ont reçu des prix, dont certains du Réseau du sport étudiant du Québec (RSEQ), pour leur remarquable performance au cours de la dernière saison. Parmi ceux-ci, le quart-arrière Christophe Cinq-Mars s’est vu remettre le prix du Lynx par excellence, pour une deuxième année consécutive, pour sa discipline exceptionnelle au cours de la saison ainsi que son influence positive auprès de l’équipe.

Prix et récipiendaires

Raphaël Pariseau — Ligne défensive (ville : Brossard)

– Mérite académique — Réseau du sport étudiant du Québec

Rida Malki — Porteur de ballon (ville : Laval)

– Joueurs de l’équipe d’étoiles du Réseau du sport étudiant du Québec

– Joueur des unités spéciales

Benjamin Pagé — Ligne offensive (ville : Varennes)

– Joueurs de l’équipe d’étoiles du Réseau du sport étudiant du Québec

– Joueur par excellence — Ligne offensive

Olivier Desbois — Secondeur (ville : Saint-Hubert)

– Joueurs de l’équipe d’étoiles du Réseau du sport étudiant du Québec

– Joueur défensif par excellence

Cédric Tortorici Beddia — Ligne offensive (ville : Saint-Hubert)

– Recrue de l’année

Tommy Mercier — Ligne défensive (ville : Sainte-Julie)

– Joueur par excellence — Ligne défensive

Christophe Cinq-Mars — Quart arrière (ville : Saint-Bruno)

– Lynx par excellence

Joueur offensif par excellence