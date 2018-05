Daphné Maurais, femme d’influence en sport

Celle qui a contribué, grâce à son travail assidu l’automne dernier, à la mise en place d’un club de waterpolo à Boucherville, Daphné Maurais, a remporté le trophée Femme d’influence 2017, dans la catégorie Jeunesse.

L’entraîneure des Mustangs et officielle du club a reçu ce prix le 10 mai dernier lors du 13e Gala Femmes d’influence en sport et activité physique d’Égale Action.

« Pour moi, ce trophée représente le fait que je peux promouvoir le sport féminin, montrer que c’est pas parce que je suis une fille que je peux pas faire des sports qui sont plus associés aux garçons et atteindre de grandes choses », mentionne fièrement l’athlète d’élite.

Parmi les dix-huit finalistes, six d’entre elles ont reçu le trophée Femme d’influence 2017, dans différentes catégories