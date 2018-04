Danone obtient la certification B Corp

Danone Canada est fière d’annoncer qu’elle devient la plus grande entreprise orientée vers le consommateur certifiée B CorpMD du pays, une annonce coïncidant avec le premier anniversaire de l’acquisition par Danone de WhiteWave Foods, chef de file dans le domaine des aliments d’origine végétale et biologique. La certification B CorpMD marque une nouvelle étape vers la réalisation de l’ambition de Danone Canada de devenir un des producteurs d’aliments et de boissons les plus performants et admirés au pays, et s’inscrit dans sa vision « One Planet, One Health » selon laquelle la santé de la population et celle de la planète vont de pair.

La certification B CorpMD a été décernée à Danone Canada par l’organisme indépendant à but non lucratif B LabMD à la suite d’une rigoureuse évaluation d’impact B selon les normes les plus élevées de performance sociale et environnementale, de responsabilité et de transparence.

« Les Canadiens sont de plus en plus conscients de l’importance de leur santé et de celle de la planète. Ils exigent des entreprises qu’elles utilisent leur poids pour rendre le monde meilleur. Danone partage ces valeurs, et je suis ravi qu’elle devienne la plus grande entreprise orientée vers le consommateur certifiée B CorpMD au Canada, renforçant notre engagement à être une force au service du bien », a déclaré Pedro Silveira, président de Danone Canada. « Nous faisons maintenant partie d’une communauté unie par une vision commune et nous espérons encourager d’autres entreprises à se joindre à ce mouvement, qui représente incontestablement l’avenir des affaires. »

Voici les principaux critères d’évaluation ayant valu à Danone Canada sa certification B CorpMD :

· L’importance que l’entreprise accorde aux répercussions sociales et environnementales dans tous les aspects de sa prise de décision;

· La présence de femmes ou de membres des populations sous-représentées occupant au moins la moitié des postes de direction, ainsi que l’égalité des salaires moyens entre hommes et femmes à tous les échelons hiérarchiques;

· La surveillance et la déclaration des émissions de GES, de la consommation d’eau et d’énergie et de l’utilisation des déchets, ainsi que des mesures d’économie d’énergie dans l’ensemble de ses activités;

· Son approche novatrice en matière de ressources humaines, notamment la formation des employés, les programmes de rémunération et d’avantages sociaux, les mesures de santé et de sécurité et la durée moyenne d’emploi.

La certification B CorpMD de Danone Canada traduit également sa mission d’apporter la santé par l’alimentation au plus grand nombre avec une gamme de produits sains en pleine croissance. À l’occasion du premier anniversaire de l’acquisition mondiale de WhiteWave Foods (fabricant des marques phares SilkMD et So DeliciousMD), Danone a considérablement diversifié son offre qui comprend désormais de nouveaux produits laitiers, biologiques ou d’origine végétale axés sur la saine alimentation. Parmi ses marques les plus vendues, citons les yogourts probiotiques Activia®, les yogourts grecs OikosMD, les yogourts probiotiques à boire DanActive® et les aliments et boissons d’origine végétale SilkMD et So DeliciousMD sans produits laitiers.

Un total de huit entités Danone sont maintenant certifiées B CorpMD, dont les filiales de produits laitiers en France (Les Prés Rient Bio), en Espagne, et au Royaume-Uni ; la marque d’aliments biologiques pour bébé Happy Family, aux États-Unis ; ainsi que Aguas Danone Argentina et AQUA, en Indonésie.

C’est donc environ 30 % de toute l’activité mondiale de Danone qui a obtenu la certification B CorpMD, ce qui marque un progrès significatif vers la réalisation de l’ambition de Danone, celle de devenir l’une des premières multinationales certifiées.

« Les gens s’attendent à juste titre à ce que les grandes organisations comme Danone utilisent leur poids pour changer le monde, tout en exigeant transparence, authenticité et action. Il est temps que la durabilité devienne la norme dans le monde des affaires », a déclaré Emmanuel Faber, président-directeur général de Danone. « Je suis très fier de notre équipe en Amérique du Nord, qui a obtenu la certification B CorpMD en une seule année, une réussite exemplaire qui servira également de modèle pour nos autres filiales Danone et d’autres grandes entreprises. Cette réalisation de Danone Canada est une étape importante dans le parcours vers la certification B CorpMD de tout le groupe Danone et dans la réalisation de notre vision, “One Planet, One Health”. »

(Source : Danone Canada)