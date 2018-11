Danone accélère la transition vers une économie circulaire des emballages

Pour enrayer le problème de la pollution du plastique

Afin de réduire son impact sur l’environnement, la compagnie Danone, dont l’un des sièges sociaux et usines de production sont situés à Boucherville, a annoncé qu’elle accélèrerait sa transition vers une économie circulaire des emballages à l’échelle mondiale. D’ici à 2025, tous ses emballages seront conçus pour être 100 % recyclables, réutilisables ou compostables, contre 86 % actuellement.

La série d’actions comprend des initiatives pour améliorer la conception de ses produits et développer des emballages réutilisables; des investissements pour lancer ou soutenir d’ici à 2025 des initiatives de collecte et de recyclage dans chacun de ses 20 principaux marchés qui représentent 90 % de son chiffre d’affaires; et des actions pour préserver les ressources naturelles en réintégrant des matériaux recyclés dans les emballages et en développant l’usage de matériaux renouvelables.

En plus de produire des emballages conçus pour la circularité, l’entreprise veut éliminer les emballages plastiques problématiques ou superflus. Elle travaille également au développement d’alternatives aux pailles en plastique dans le cadre d’un programme pilote qui sera lancé en 2019.

Des bouteilles PET

Passer à une économie circulaire signifie ne plus utiliser d’emballages issus de ressources non renouvelables. L’utilisation de matériaux recyclés en est un élément clé. Aujourd’hui, Danone indique utiliser en moyenne 14 % de PET recyclé (le plastique PET se recycle à 100 %) dans ses bouteilles d’eau et autres boissons. D’ici à 2025, l’entreprise veut augmenter ce taux à 50 %.

La marque evian® contient en moyenne 30 % de plastique recyclé (rPET) et s’est fixé pour objectif d’atteindre 100 % d’ici à 2025. Danone a récemment lancé la première bouteille composée à 100 % de PET recyclé pour la marque d’eau minérale naturelle Lanjaron Red en Espagne. Elle veut continuer de lancer d’autres bouteilles en PET 100 % recyclé, afin que chacun des principaux marchés de sa division « eaux » propose ce type d’offre d’ici à 2021.