Daniel Lavoie participe à l’initiative « Le français s’affiche » au cégep Édouard-Montpetit

En ce mois d’octobre, la vitrine Web Le français s’affiche du cégep Édouard-Montpetit présente les entrevues et les témoignages soulignant l’importance du français de Daniel Lavoie, auteur-compositeur-interprète, de Lula Carballo, écrivaine, de Daniel Blais, directeur principal, Génie manufacturier, chez Bell Helicopter Textron Canada Limited, et d’Amélie Marois, diplômée du Cégep et maintenant étudiante en psychologie à l’Université de Montréal.

« Comme nous le rappellent les participants de ce mois-ci, si on veut être pris au sérieux dans la vie, il faut s’exprimer clairement et employer les bons mots pour ce faire, précise Jean-Sébastien Ménard, coordonnateur de l’initiative Le français s’affiche. Il faut toujours essayer de s’améliorer et “ne jamais se laisser abattre par les commentaires des autres en ce qui concerne le français” (Lula Carballo). Bien s’exprimer et bien maîtriser sa langue est synonyme de professionnalisme et de rigueur, et cela, peu importe le domaine. Que ce soit en aéronautique ou dans un autre secteur, la langue française est un plus. »

En naviguant sur la vitrine Web, le public peut également lire Un bref historique de l’orthographe française : pour mieux comprendre les fautes de français écrit, un article du professeur de littérature Robert Lévêque, visionner le court-métrage Avoir une haleine de cheval, réalisé par Maria-Laina Coupal et Lawrence-Alexandre Charland, deux diplômés du cégep Édouard-Montpetit, et découvrir les suggestions de lecture d’Isabelle Arnaud, coordonnatrice de l’Arrière-boutique d’Édouard[1], et de Jeanne Dumas-Roy, professeure à l’École nationale d’aérotechnique.

Parmi les autres nouveautés de ce mois-ci, on retrouve Le français en action, un lexique, conçu par Annie Côté, Jean-Sébastien Ménard et les professeurs du Département d’éducation physique, où l’on constate que le sport et le français font une belle équipe, ainsi que deux nouvelles capsules du jeu linguistique Les mots qui bougent. Ce mois-ci, les mots « liqueur » et « caisse » sont en vedette.

De plus, dans les semaines à venir, auront lieu deux conférences ouvertes à tous, organisées par Le français s’affiche en collaboration avec la Boussole interculturelle, dans le cadre de la Semaine des Premiers Peuples du Québec[2]. La première rencontre, avec le poète Samian[3], se déroulera le mercredi 31 octobre prochain, à partir de 12 h 30, à la bibliothèque de l’ÉNA et la seconde, avec l’écrivaine Naomi Fontaine[4], se tiendra le jeudi 15 novembre, à la bibliothèque du campus de Longueuil, de 12 h 30 à 14 h.

Le français s’affiche en bref

Lancée en décembre 2015, la vitrine Web intitulée Le français s’affiche se veut un centre virtuel de références destiné à l’amélioration et à la promotion de la langue française. Ce contenu, à la fois ludique et dynamique, permet de faire découvrir à la communauté la beauté et la richesse de la langue française sous toutes ses formes. Le français s’affiche vise également à outiller le personnel et les étudiants dans leur pratique du français en proposant une foule d’outils et d’exercices pratiques pour parfaire ses connaissances et sa maîtrise de l’orthographe, la grammaire, la ponctuation et la syntaxe.

