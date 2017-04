Daniel De Angelis honoré au 44e Gala Sports Québec

Intervenant à titre de bénévole depuis plus de 25 ans en judo, le gestionnaire Daniel De Angelis a été décoré du Maurice de l’Action bénévole nationale / Prix Dollard-Morin au 44e Gala Sports Québec. M. De Angelis était en nomination aux côtés de Gérald Michelant, bénévole en rugby et d’Éric Simard, bénévole impliqué en vélo de montagne.

Depuis ses débuts à titre d’entraîneur de judo au club de Boucherville en 1983, le directeur de l’école De Mortagne à Boucherville a cumulé différents postes au sein de Judo Québec. Responsable de la vérification de l’équipement lors du tournoi de sélection olympique Masters à Guadalajara, il a été le représentant de Judo Canada au Championnat panaméricain de La Havane et au Championnat canadien élite 8 de Montréal. Directeur pour la formation et la sélection des juges aux Championnats du monde de Kata de Gzira, il est également membre de la commission d’éducation et de coaching de la Fédération internationale de judo.

Le Gala Sports Québec a reconnu les 22 meilleurs représentants du sport fédéré pour leur talent et la qualité de leurs réalisations au cours de l’année 2016. Animé par Isabelle Charest, chef de mission du Canada aux prochains Jeux olympiques de PyeongChang 2018, Steve Charbonneau ancien joueur des Alouettes de Montréal et Claudine Douville de RDS, le Gala clôturait les Assises du sport 2017 réunissant les représentants de la communauté sportive québécoise.