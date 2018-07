Dana devient actionnaire majoritaire de TM4

Crédit photo : TM4

Fournisseur d’équipements de motorisation pour les véhicules électriques, Dana a récemment conclu un partenariat avec la firme TM4, établie dans le parc industriel de Boucherville. Selon cette entente, une transaction qui s’élève à 165 M $, la société américaine Dana devient l’actionnaire majoritaire de TM4, une filiale d’Hydro-Québec. Au terme de cet accord, Hydro-Québec conserve 45% du capital de l’entreprise de Boucherville spécialisée dans la fabrication de moteurs électriques, d’onduleurs et de systèmes de commande de propulsion électrique.

Lors de l’annonce de cette entente commerciale, Hydro-Québec a confirmé que les installations de Boucherville continueront d’être un centre d’excellence avec la même équipe de direction et les 130 employés actuellement en poste. « Nous avons voulu faire équipe avec un partenaire industriel afin d’accélérer l’accès au marché de TM4 et d’en faire ainsi un leader mondial, pour le plus grand bénéfice de tous les Québécois. Cette transaction va renforcer les activités de TM4 au Québec », a indiqué le président-directeur général d’Hydro-Québec, Éric Martel.

TM4 concentre sa production dans le segment des moteurs électriques pour le marché du transport collectif. L’année dernière, l’entreprise bouchervilloise en a vendu plus de 5000 unités par le biais d’une coentreprise créée avec son partenaire chinois, Prestolite Electric Propulsion Systems. De son côté, Dana prévoit raffermir sa position en Chine et en Asie où on observe une demande inégalée dans le monde pour les véhicules électriques.

Cette firme se présente comme le seul fournisseur disposant d’un ensemble complet de ressources pour la conception, l’ingénierie et la production de systèmes de propulsion électrique : ses activités se concentrent dans les transmissions électriques et technologies de régulation thermique pour les batteries, les moteurs et les onduleurs. L’entreprise établie à Maumee, en Ohio, dessert les marchés des véhicules de promenade, des camions commerciaux et des véhicules hors route ainsi que celui des équipements industriels et fixes. Elle compte environ 30 000 employés dans 33 pays sur six continents. L’an dernier, ses ventes se sont élevées à plus de 7,2 G$.