La cycliste bouchervilloise Coralie Levesque reçoit un prix Coup de chapeau

L’Ordre du mérite de Boucherville fait régulièrement place à des athlètes locaux qui s’illustrent dans leur discipline sportive. En ce sens, la cycliste Coralie Levesque a reçu un prix Coup de chapeau le 19 mars dernier à l’hôtel de ville. La distinction honorifique lui a été remise pour souligner ses exploits sportifs.

Bien qu’elle ne soit âgée que de 14 ans, cette jeune fille a déjà un long parcours en cyclisme. En fait, elle pratique ce sport depuis l’âge de 7 ans au sein du Club cycliste de Boucherville (CCB). Depuis 2015, elle a un imposant tableau de médailles. L’année 2017 a été une année marquante à ce chapitre. Durant la saison estivale, Coralie a remporté 31 podiums sur 35 courses, dont 23 victoires, ce qui fait d’elle une athlète hors pair au Québec dans son groupe d’âge.

Elle a également été sacrée championne québécoise en piste, idem à la Coupe Québec route tout comme aux Mardis cyclistes de Lachine et au Challenge Lacasse. Elle est l’une des rares jeunes femmes de catégorie Minime F à avoir remporté le prix Athlète espoir féminin de l’année de la Fédération québécoise des sports cyclistes (FQSC), une distinction généralement réservée aux athlètes d’âge Cadet (15-16 ans). En 2018, la récipiendaire de ce prix Coup de chapeau a pour objectif de se qualifier pour les Jeux du Québec et de participer au Tour de la relève internationale de Rimouski.

« En mon nom personnel et au nom du conseil municipal de la Ville de Boucherville, je tiens à vous adresser mes sincères félicitations pour vos accomplissements sportifs », a soutenu le maire Jean Martel. Décidément inspirante.