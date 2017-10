La CSP souligne la Semaine québécoise des directions d’établissement scolaire

Crédit photo : Commission scolaire des Patriotes

En cette Semaine québécoise des directions d’établissement scolaire qui se tient cette année du 16 au 20 octobre, la présidente de la Commission scolaire des Patriotes (CSP), Mme Hélène Roberge, ainsi que le directeur général intérimaire, M. Luc Lapointe, tiennent à rendre hommage aux membres de leur personnel qui occupent des fonctions de direction ou direction adjointe au primaire, au secondaire, à la formation professionnelle et à l’éducation des adultes.

Le thème de la Semaine « La réussite de tous les élèves, c’est investir dans la bonne direction », tout comme la nouvelle Vision Patriotes de la CSP, vient réaffirmer que chacune des actions posées par ces cadres vise le développement du plein potentiel de chacun des 33 414 élèves scolarisés à la CSP.

Parce qu’il mettent en œuvre des stratégies d’amélioration tant individuelles que collectives, en font le suivi, les reconnaissent et les soulignent, les directions et directions adjointes sont des leaders inspirants. Par leur ouverture à l’autre et à la diversité et par leur fierté envers la CSP et chacun de ses établissements, ils sont des modèles pour les élèves. Chacun d’eux contribue au développement et au maintien d’un environnement physique et psychologique stimulant, sain et sécuritaire pour tous.

« Ces leaders investis réalisent un travail colossal et traitent une multitude de dossiers pédagogiques et administratifs, tout en guidant et soutenant les nombreuses personnes qui veillent au développement et à la réussite des élèves. Les responsabilités et les défis de gestion sont imposants. Pour cela, ils ont toute ma reconnaissance » a affirmé M. Luc Lapointe.

« Le Conseil des commissaires souhaite une excellente semaine aux directions et directions adjointes de ses établissements scolaires et tient à leur réitérer toute sa confiance dans la mise en œuvre de la Vision et des valeurs Patriotes » a ajouté Mme Hélène Roberge.

La Semaine québécoise des directions d’établissements scolaires, qui en est cette année à sa 7e édition, vise à faire reconnaître et à valoriser la profession de direction d’établissement, en plus de faire connaître les différentes facettes de la profession qui sont souvent méconnues de la population.

(Source : Commission scolaire des Patriotes)