La CSP accueillera 33 414 élèves à la rentrée le 31 août

Les vacances arrivent à leur fin : les 33 414 élèves de la Commission scolaire des Patriotes entreront en classe jeudi après avoir profité de deux mois de vacances. Les enseignants et l’ensemble du personnel accueilleront tout ce beau monde à la rentrée. La clientèle de la CSP connaît à nouveau une hausse comme c’est le cas à chaque année depuis 2011. Selon les inscriptions enregistrées à la fin avril, le nombre d’élèves sera majoré de 458 par rapport à l’année académique 2016-2017. Une nuance s’impose toutefois : pour la première fois, l’augmentation du nombre d’élèves au secondaire est plus importante qu’au primaire, soit 415 contre 43 chez les écoliers.

Au plan local, sur le territoire de Boucherville, la situation diffère. Le nombre d’élèves a diminué à peine, passant de 4051 en 2016-2017 à 4043 en 2017-2018. Plutôt stable en somme.

Bus

En ce qui a trait au transport scolaire, la CSP met en ligne sur son site internet les informations relatives

à ce sujet sous la rubrique Info-autobus. Les parents peuvent vérifier si leur enfant est admissible au transport scolaire et quels sont les détails concernant le parcours d’autobus de même que les heures et les lieux d’embarquement et de débarquement. Sur l’ensemble du territoire de la commission scolaire, près de 21 000 élèves utilisent au quotidien le transport écolier.

Sécurité

Les élèves du primaire recevront durant les premiers jours de l’année scolaire un outil rempli de conseils et de consignes de sécurité. Cette publication sera transmise aux parents via le sac d’école de leur enfant et sera également disponible en format électronique sur le site de la CSP.

Invitation

La présidente de la CSP, Hélène Roberge, invite tous les parents à jouer un rôle actif au sein de leur école et de leur commission scolaire. Il peut s’agir d’un premier engagement ou du renouvellement d’un mandat au sein de l’une des structures de participation des parents dans la vie des écoles.

« En participant à la vie démocratique de la CSP, les parents choisissent de se joindre à un regroupement de personnes engagées dont la priorité est d’assurer à chaque élève les conditions lui permettant d’apprendre et de réussir dans un environnement sain et agréable à vivre », soutient Mme Roberge.

Les personnes intéressées peuvent prendre part à la vie démocratique de la CSP ou contribuer à la vie de leur établissement scolaire en agissant comme bénévole lors d’activités. Ces différentes opportunités de participation sont décrites sous la rubrique « Vie démocratique » du site csp.ca.