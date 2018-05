La crème des golfeurs professionnels à Boucherville

Classique Bérard Tremblay

Un contingent prestigieux de golfeurs professionnels canadiens et américains fouleront les allées du Club de golf Boucherville, du 22 au 24 mai prochains, alors que se tiendra la Classique Bérard Tremblay présentée par Financière Banque Nationale / équipe Savignac – Lalonde.

Les amateurs de golf pourront observer l’élite des golfeurs professionnels dans le cadre du premier événement au Québec à l’horaire du calendrier de la nouvelle saison du Circuit Canada Pro Tour.

L’événement réunira quelque 80 golfeurs professionnels provenant du Canada et des États-Unis qui rivaliseront d’adresse pour une bourse de 40 000 $. Les dix premiers golfeurs au Classement Coors Light ont déjà confirmé leur présence à Boucherville.

Sur le terrain

– Brendan Léonard, champion en titre, trône au sommet du Classement Coors Light des divisions nationale et internationale de Circuit Canada Pro Tour.

– David Morland IV a joué quant à lui plus de 100 tournois sur le prestigieux circuit de la PGA, communément appelé PGA TOUR et environ 500 tournois sur le circuit web.com dont deux victoires. L’an dernier, à pareille date, il occupait le 200e échelon au classement et se retrouve maintenant au 9e rang à l’aube de la saison 2018.

– Marc-Étienne Bussières, qualifié joueur numéro un au pays au sein de la PGA Canada, sera également de la partie.

– Stéphane Dubois, membre du Circuit Great Lakes Tour et deuxième au classement Coors Light, fera tout pour reprendre le premier rang au classement qu’il a occupé pratiquement toute la saison 2017.

– Sonny Michaud, premier québécois au Classement Coors Light, occupe le troisième rang.

– Pierre Alexandre Bédard, quant à lui, se retrouve au quatrième rang du Classement Coors Light. Fait à souligner, il a été désigné l’automne dernier Joueur par excellence au sein de la PGA du Canada. Il a été le récipiendaire du trophée Mike Weir.

Accès gratuit

Le public pourra assister gratuitement à ce tournoi de 36 trous doté d’aucune coupure. Le président Jean Trudeau promet du golf professionnel à son meilleur.

Circuit Canada Pro Tour, fondée en octobre 2015, est une nouvelle entité en pleine croissance dans le giron du golf professionnel au pays. Dès le lancement officiel de l’entreprise, des organismes sportifs internationaux de grande notoriété, tels que PGA TOUR Canada, Alps Tour Golf (Europe) et Great Lakes Tour ont signé des alliances stratégiques à long terme avec ce nouveau joueur sur la scène du golf professionnel au Canada.