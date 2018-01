Création du Prix Florence Junca Adenot de l’Ordre du mérite

Crédit photo : (Mention de source : Michel Séguin)

La Ville de Boucherville vient d’ajouter le Prix Florence Junca Adenot aux autres distinctions de l’Ordre du mérite, connues sous les appellations Coup de chapeau, Prix Louis-Lacoste et Prix Pierre-Boucher. Cette nouvelle remise honorifique sera réservée exclusivement à des Bouchervilloises s’étant démarquées. L’idée consiste à reconnaître officiellement leurs réalisations et leurs accomplissements exceptionnels. Le nom de ce nouveau prix n’a pas été choisi au hasard : Florence Junca Adenot est une citoyenne exemplaire dans la communauté bouchervilloise de par son parcours et ses actions.

De prime abord, elle a été la première conseillère municipale de la Ville sous l’administration de l’ex-maire Jean-Guy Parent. Elle a aussi présidé les destinées de la Société du patrimoine, de l’Office municipal d’habitation, du comité d’implantation du centre multifonctionnel et du comité consultatif d’urbanisme.

Sur le plan professionnel, elle a occupé plusieurs postes en gestion universitaire, des transports et des villes. Elle a notamment fondé et présidé l’Agence métropolitaine de transport. Sa feuille de route comprend également plusieurs autres implications dans des organismes de renom : l’Agora de la danse, le Centre Pierre-Péladeau, la Corporation du Faubourg Saint-Laurent, ICI Environnement, LARSI et la revue Actualité immobilière. Elle a en outre siégé à de nombreux conseils d’administration.

Depuis 2011, Mme Junca Adenot a consacré temps et énergie à la planification et à la mise en oeuvre des fêtes du 350e de Boucherville. Elle a présidé à titre bénévole l’organisme responsable de ces festivités, la Corporation des fêtes 2017. Son implication sociale et communautaire exceptionnelle sont une source d’inspiration et de fierté pour la Ville.

Le Prix Florence Junca Adenot sera remis une fois par année à l’occasion de la journée internationale des femmes, en mars. Les conseillères municipales en poste à l’hôtel de ville détermineront le choix de la récipiendaire.

Remerciements

Les membres du conseil municipal ont adopté une résolution la semaine dernière afin de remercier officiellement les membres du conseil d’administration de la Corporation des fêtes 2017, le personnel de l’équipe permanente de cet organisme, les 820 citoyens bénévoles associés aux festivités du 350e, les différents partenaires de même que les employés municipaux pour leur travail et dévouement. Tout ce beau monde a contribué au succès incontestable des fêtes.