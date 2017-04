Crédit photo : Courtoisie

Depuis le 17 avril 2017, la vitesse autorisée dans plusieurs rues résidentielles de Saint-Amable a été réduite à 40 km/h. Il s’agit d’un projet pilote qui concerne l’ensemble des rues incluses dans le périmètre urbain formé de la rue Principale, de la rue Martin, de la rue des Marguerites et de la rue du Cardinal. Les rues Principale et du Cardinal sont, toutefois, exclues de cette nouvelle réglementation. Une carte des rues concernées est disponible sur le site Internet de la Municipalité de Saint-Amable.

Ce projet pilote a été initié, sur les recommandations du comité de sécurité municipale, suite aux nombreuses plaintes des citoyens sur la vitesse excessive des véhicules dans le secteur, aux mesures de vitesse effectuées dans les rues, et aux statistiques favorables à la création de zones de 40 km/h dans les quartiers résidentiels. Le projet sera évalué sur une période d’un an et pourra être reproduit dans d’autres secteurs résidentiels.

Pour informer les citoyens, plusieurs actions ont été réalisées dont une action de terrain menée par des représentants du comité de sécurité municipale, appuyés par des représentants de la Régie intermunicipale de police Richelieu Saint-Laurent. À deux lieux stratégiques du périmètre touché par la nouvelle réglementation, ils interpellaient les automobilistes pour un rapide message d’information et remettaient un feuillet d’information sur le projet. L’objectif était de faire connaître la nouvelle réglementation et de sensibiliser à la sécurité routière et au partage de la route.

L’information des citoyens est aussi soutenue par une campagne de communication à l’intention des résidents et usagers du périmètre. Ici, on vit à 40 km/h, c’est le message que la Municipalité lance aux résidents et aux usagers de ce quartier résidentiel. Ce message, en opposition à l’expression Vivre à 100 à l’heure, signifie que dans les secteurs résidentiels, on ralentit, on partage la route et on fait preuve de calme et de prudence. Ce message sera ensuite relayé par un deuxième slogan Ralentissez, vous êtes surveillés, présentant une fillette déguisée en super héro, ce secteur étant propice à la présence et au déplacement des enfants, et un troisième slogan Ici, on sourit à la vie, avec un visuel à saveur estivale.

« Notre Municipalité est composée d’un grand nombre de familles avec de jeunes enfants, ce qui exige de la tolérance et de la prudence pour le partage de la route. Diminuer la vitesse élargit le champ de vision, ce qui permet de mieux traiter l’information qui apparaît sur la route et de réagir plus adéquatement. Une vitesse de 40 km/h permet une distance d’arrêt de près de 10 m inférieur à celle d’une vitesse de 50 km/h. En plus d’optimiser la sécurité du réseau routier et de susciter un sentiment de confiance, nous souhaitons aussi que cette nouvelle zone de 40 km/h favorise les déplacements actifs à pied et à vélo, grâce à la prudence accrue des automobilistes. De plus en plus de municipalités du Québec décident de réduire la limite de vitesse permise à 40 km/h dans leurs secteurs résidentiels et Saint-Amable a décidé de se joindre à ces initiatives gagnantes », a déclaré François Gamache, maire de Saint-Amable.