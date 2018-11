Création d’une chaire de recherche pour améliorer les services de première ligne en santé

Au campus Longueuil de l’Université de Sherbrooke

L’un des maillons faibles du système de santé au Canada demeure l’accès aux services de première ligne, d’ailleurs un enjeu électoral de longue date au Canada. Or, l’Université de Sherbrooke vient de mettre en place une chaire de recherche sur la gouvernance clinique des services de première ligne à son campus de Longueuil afin de se pencher entre autre sur ce sujet. L’institution universitaire a désigné la professeure Mylaine Breton comme titulaire de cette chaire de recherche. Cette experte en analyse du système de santé travaille de près avec le CISSS de la Montérégie-Centre.

« Obtenir un rendez-vous chez un médecin le même jour ou le lendemain est difficile à réaliser au pays; le Québec est la pire province à ce chapitre », signale Mme Breton. Celle-ci cherche à mieux comprendre les innovations prometteuses pour améliorer l’accès aux portes d’entrée dans le système de santé. « Mon objectif ultime est de faire progresser les connaissances sur les innovations en première ligne, en partenariat avec les gestionnaires et les professionnels de la santé, dont les médecins et les infirmières, afin de soutenir la transformation des services de première ligne », explique-t-elle.

Cette professeure a dans sa mire les guichets d’accès à un médecin de famille au Québec et compare la performance de ceux mis en place dans sept provinces canadiennes. Elle se penche aussi sur l’accès à un médecin en temps opportun et plus spécifiquement à la possibilité pour les patients de voir un médecin le jour même ou le lendemain. Où sont-ils plus accessibles et pourquoi?, soulève-t-elle comme questionnement. Les avenues de solution qu’elle trouvera tenteront d’influencer les politiques publiques à ce sujet.

« Nous sommes très fiers de pouvoir travailler avec Mylaine Breton au centre de recherche et au laboratoire de recherche et d’innovations en gouvernance clinique que nous avons mis sur pied avec l’Université de Sherbrooke. Les recherches de Mme Breton sont extrêmement précieuses pour nous permettre d’améliorer nos performances », a indiqué le président-directeur général du Centre intégré de santé et de services sociaux de la Montérégie-Centre, Richard Deschamps.

Comme titulaire de la nouvelle Chaire de recherche du Canada sur la gouvernance clinique des services de première ligne, Mylaine Breton bénéficiera de 500 000 $ sur cinq ans pour poursuivre ses recherches de haut niveau.