Coyotes urbains: Boucherville n’y échappe pas

La présence de coyotes et leurs attaques sur des humains a fait les manchettes depuis quelques semaines à Montréal, mais le coyote ne se limite pas à l’île de Montréal. L’animal est également présent dans la région de Boucherville.

Plusieurs coyotes sont observés sur les Îles-de-Boucherville où ils seraient particulièrement présents sur l’île Grosbois. La forte présence des cerfs de Virginie dans le parc attirerait particulièrement le prédateur.

Sur les nombreuses plateformes électroniques ainsi que sur les réseaux sociaux, plusieurs personnes ont signalé, depuis plusieurs années d’ailleurs, la présence de coyotes, notamment du côté du boisé Du Tremblay, aux limites de Longueuil. On peut voir la vidéo sur YouTube. Un citoyen, qui a aussi dit chasser le chevreuil à Boucherville, mentionne avoir vu beaucoup plus de coyotes que de cervidés au cours des dernières années.

À l’hiver 2018, sur le boulevard Marie-Victorin, près du club d’aviron, un coyote a été observé à au moins trois reprises par la famille Laramée, car l’animal poussait l’audace jusqu’à venir fouiller dans les poubelles, en soirée. À chaque occasion, surpris, il a franchi le boulevard pour aller se réfugier dans les broussailles en bordure du fleuve.

Heureusement, aucune attaque n’a été signalée à ce jour, ni à la Ville, ni au service de police, ni au bureau de Longueuil, du ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs (MFFP). Mais la vigilance demeure de mise même si, de nature, cet animal sauvage est craintif et préfère la fuite à la confrontation.

À noter aussi, sur un réseau social de Boucherville, une citoyenne a récemment signalé la présence d’un lynx dans le secteur du Boisé.