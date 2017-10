Les Cowboys fringants, Kaïn, Paul Daraîche, Marc Hervieux et Antoine Pécaudy s’invitent pour le 350e de Contrecoeur!

La fierté sera au cœur des célébrations du 350e anniversaire de fondation de Contrecoeur et celles-ci battront le rythme tout au long de l’année 2018. Et quand on est fiers, on doit inviter de la grande visite car il faut que cet anniversaire marque les générations et c’est pourquoi la Corporation des fêtes du 350e a fièrement annoncé la venue prochaine, entre autres, des Cowboys fringants, Paul Daraîche, Kaïn, La Bottine Souriante et Marc Hervieux, rien de moins!

Le 2 octobre dernier au centre multifonctionnel, la Corporation dévoilait sa programmation préliminaire qui bénéficie notamment d’un apport de 300 000 $ de la part de la Ville de Contrecoeur, et de plusieurs entreprises privées dont ArcelorMittal et Grantech qui ont investi 35 000$ chacune.

« Nous avions plusieurs options devant nous pour la programmation des célébrations du 350e anniversaire de la ville », a expliqué René Laprade, président du conseil d’administration de la Corporation. Par exemple, nous aurions pu choisir de créer un seul événement majeur comme un concert ou de construire un monument commémoratif. »

« Nous avons plutôt décidé d’appuyer les organismes de la ville et opté pour une programmation proposant la bonification de plusieurs activités et événements existants en plus de produire quelques événements d’envergure tout au long de l’année. Il est aussi prévu de laisser aux citoyennes et citoyens de Contrecoeur quelques legs concrets », a-t-il laissé savoir.

À tout seigneur, tout honneur!

Pour sa part, le responsable de la programmation, Steve Hamel, a expliqué que les activités ont été classées selon des thèmes : historique, famille, jeunesse, ainés, sports, culture et grands rassemblements. « Certaines activités déjà présentées dans le passé seront bonifiées à l’occasion du 350e anniversaire de Contrecoeur afin de susciter l’engagement des citoyens dans les célébrations. »

Parmi les événements prévus à la programmation, M. Hamel a mentionné entre autre les journées historiques, des mémoires animées, un livre de photos historiques, une course des lumières, un carnaval d’hiver, un tournoi d’échecs : 30 contre 1, un concert d’orgue, une finale régionale de soccer, un Grand prix cycliste 350e, une course de boîtes à savon, un festival de la brimbale, une chanson thème, Les Diableries, une exposition sur l’histoire de la chaussure, la Fête des flocons, le Rendez‐vous du parc Cartier‐Richard, la Nouvelle‐France ainsi que d’autres événements qui s’ajouteront à la programmation dans les prochaines semaines.

Mais ce qui va marquer l’imaginaire, ce sera également les artistes connus et appréciés qui viendront faire leur tour afin de célébrer comme il se doit ce grand anniversaire, dont Les Cowboys fringants, Paul Daraîche, Kaïn, La Bottine Souriante, Marc Hervieux à l’église, Lendemain de veille, Les mouches du Capitaine et de nombreux autres artistes locaux et régionaux!

Une première « personnalité » a fait une entrée des plus remarquées lors de cette présentation : nul autre que le fondateur, Antoine Pécaudy, Sieur de Contrecœur, capitaine du régiment de Carignan-Salières, magnifiquement interprété par le Contrecoeurois Guillaume Ducharme Désilet, qui a brillamment rappelé les grands moments de sa vie. « Réjouissez-vous de récolter les fruits de notre labeur. Je peux maintenant me reposer en paix! Fêtez! Nous, les morts, sommes heureux que vous ne nous avez pas oubliés! Bravo et longue vie à Contrecoeur! »