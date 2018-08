Course des lumières à Contrecœur: une première édition le vendredi 17 août

Crédit photo : iStock

Dans le cadre de la programmation des fêtes du 350e anniversaire de Contrecœur, le club de course les Contrecoureurs propose une course à pied de 5km le vendredi 17 août. Notons que la course en question n’est pas du tout comme les autres puisqu’elle aura lieu une fois la nuit tombée! Les participants de cette course récréative sont invités à porter des objets lumineux et à décorer poussettes et accessoires de course. Une course est aussi prévue pour les petits (1km) et les minis (350 mètres pour 350 ans!).

« Il s’agit d’une course hors de l’ordinaire. On peut compléter le parcours au pas de course ou à la marche. D’ailleurs, plusieurs ont déjà signifié qu’ils feraient la distance (5km) en marchant question de faire durer le plaisir! », affirme Isabelle Hérard, présidente du Club de course les Contrecoureurs. Les participants sont encouragés à démontrer leur créativité en intégrant des objets lumineux à leurs vêtements pour la course. Le parcours sera éclairé et animé et un prix sera remis pour la poussette la mieux décorée. « Cette première édition ne pourrait être rendue possible sans la contribution de la Corporation des fêtes du 350e anniversaire et de nos autres partenaires. D’ailleurs, grâce à ces collaborations, des objets lumineux seront offerts aux coureurs afin de créer une ambiance complètement disjonctée! » a ajouté Mme Hérard visiblement heureuse de l’accueil par la population de cette première édition. Deux semaines avant l’événement, plus de 200 participants étaient inscrits.

« Cette activité sportive inusitée, ouverte à tous, s’est présentée comme une idée originale pour la programmation des fêtes du 350e anniversaire de Contrecœur. La course à pied est de plus en plus populaire et le fait que l’activité soit accessible autant aux coureurs qu’aux marcheurs, petits et grands, a rendu unanime la décision d’appuyer les Contrecoureurs dans la réalisation de leur projet » confie René Laprade, président des fêtes du 350e anniversaire de Contrecoeur.

Pour s’inscrire à la course de 5km, c’est par ici : https://www.eventbrite.ca/e/billets-course-des-lumieres-44169077901?aff=efbeventtix. L’inscription pour les enfants se fait en envoyant un message aux organisateurs via Facebook.