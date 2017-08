Une course de boîtes à savon haute en couleur à Boucherville

Les jeunes Bouchervillois ont eu droit à une activité bien à eux pour les festivités du 350e anniversaire de Boucherville : une course de boîtes à savon! Les petits bolides à quatre roues sans moteur, faits de façon artisanale, conservent toujours une place de choix auprès des enfants. Près d’une quarantaine de jeunes pilotes âgés entre 6 et 13 ans ont concouru en duo le samedi 26 août, dans la rue Jacques-Viau, à proximité du parc de la Mairie. Les organisateurs avaient installé une rampe de lancement de deux tonnes, tout en bois, qui a requis neuf heures de travail pour le montage. Une dizaine de bénévoles ont uni leurs efforts pour cet exercice.

Dès le départ de l’épreuve, les hauts-parleurs crachaient à fond la caisse Grand champion international de course, le succès des Trois Accords, on ne peut mieux choisi pour l’occasion. Une atmosphère bon enfant régnait dans les estrades où étaient installés, les parents, grands-parents et amis des participants. Juché au haut de la structure en bois, le conseiller municipal Yan Savaria Laquerre a animé l’activité avec brio, invitant la foule de quelques centaines de personnes à encourager les coureurs. Le public était heureux de voir le bon déroulement des courses en dépit de quelques fausses petites manoeuvres qui ont stoppé certains pilotes dans les bottes de foin de sécurité.

Au terme de la journée, trois jeunes participants ont été déclarés vainqueurs dans leur catégorie respective. Comme récompense, ils feront un tour d’hélicoptère au cours des prochaines semaines. Par ailleurs, Michele Ange Paduano a remporté le prix du plus beau bolide. Bref, la course de boîtes à savon a fait beaucoup d’heureux!