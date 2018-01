Coupe du monde sur piste: une médaille de bronze par équipe pour la Contrecoeuroise Laurie Jussaume

Crédit photo : Cyclisme Canada

L’année 2018 commence en force pour Laurie Jussaume puisqu’elle faisait partie de l’équipe canadienne de poursuite féminine de la relève qui a grimpé sur le podium lors de la cinquième étape de la Coupe du monde sur piste qui se tenait du 19 au 21 janvier derniers à Minsk, au Belarus.

La formation était composée de Erin Attwell (de Victoria en Colombie-Britanique), Maggie Coles-Lyster (de Maple Ridge en Colombie-Britanique), Devaney Collier (d’Edmonton en Alberta), et de la Contrecoeuroise.

L’équipe s’est qualifiée en troisième place le 19 janvier lors l’épreuve du 4 000 mètres et elle a de nouveau établi le troisième temps le lendemain, ce qui la qualifiait pour la course pour l’attribution de la médaille de bronze, contre la France. Le Canada avait pris de l’avance sur ses adversaires à la mi-course quand les Françaises sont tombées, ce qui les éliminait de la compétition. Pour leur part, les États-Unis ont remporté la médaille d’or devant l’Italie.

« Nous avons pris un très bon départ, a mentionné Erin Attwell. Notre plan consistait à nous concentrer sur les aspects techniques de la course, avoir une bonne exécution, bien rester sur la ligne noire et communiquer entre nous. Nous avons vraiment bien réussi à courir en équipe. C’est la première fois que nous exécutons quelque chose parfaitement. Nous avons eu un parcours sans faute lors de nos [trois] courses, et chaque fois nous nous sommes améliorées sur le plan technique, et chaque fois nous sommes allées plus vite! Cela augure bien pour l’avenir! »

Une nouvelle expérience

Laurie faisait aussi équipe avec Maggie Coles-Lyster lors de la course dite « À l’Américaine », c’est-à-dire une compétition sur piste qui se dispute avec des sprints intermédiaires dont les relais s’effectuent en se prenant par la main pour se donner un élan. Le classement s’établit à la distance et aux points gagnés par les coureurs. Ce type de course est apparu pour la première fois au Madison Square Garden de New York, d’où son nom de course « À l’Américaine » ou « Madison ». Le duo a terminé en 13e position au terme de l’épreuve.

« Le ” Madison ” était définitivement une nouvelle expérience et Laurie et moi avons beaucoup appris. C’était une des courses les plus rapides auxquelles nous avons participé et nous savons maintenant sur quoi nous devons travailler et comment s’y rendre. C’est notre deuxième épreuve du genre ensemble et nous avons fait beaucoup de progrès depuis les Championnats du monde junior, alors je sais que ce n’est qu’un début » a mentionné Maggie Coles-Lyster.

Le mot de la fin appartient au directeur technique et entraîneur en chef de Cyclisme Canada, Jacques Landry. « Les filles de la relève ont vraiment livré la marchandise durant ce projet, ce qui prouve qu’elles ont du talent et qu’elles sont bien encadrées par le personnel de soutien. Elles ont appris beaucoup sur la poursuite par équipes, mais aussi lors des courses individuelles comme la course aux points, l’omnium et le ” Madison “. »