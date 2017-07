Coupe Danone des Nations : une finale nationale enlevante!

Crédit photo : Courtoisie

Après deux matches enlevants, les 24 talentueux garçons et filles provenant de l’Alberta, de l’Ontario et du Québec qui représenteront le Canada à la finale internationale de la Coupe Danone des Nations 2017 ont été révélés. L’équipe rouge masculine a remporté le match contre l’équipe blanche par la marque de 2 à 1, et l’équipe rouge féminine a remporté le match contre l’équipe blanche par la marque de 2 à 1. Les matches finaux se sont déroulés devant une foule enthousiaste au parc Pierre-Laporte à Boucherville le 6 juillet. Les deux équipes se rendront à New York en septembre prochain pour représenter le Canada lors de la finale internationale de la Coupe Danone des Nations 2017.

« Le calibre de jeu durant le match de samedi était tout à fait remarquable et démontrait à quel point les jeunes joueurs de soccer du Canada sont talentueux, mettant de l’avant tout le travail qui est fait au niveau des associations locales. La finale nationale de la Coupe Danone 2017 est une expérience inoubliable pour ces jeunes athlètes qui nous ont démontré qu’ils possèdent tout ce qu’il faut pour représenter le Canada sur la scène internationale », a mentionné Dean Howie, entraîneur pour la Coupe Danone des Nations au Canada depuis 2001. « J’ai bien hâte de travailler de concert avec Patrick Leduc qui sera entraîneur adjoint pour vivre cette expérience avec les jeunes joueurs et joueuses. »

Kristina Kiss, ancienne joueuse d’Équipe Canada et médaillée aux Jeux panaméricains qui sera l’entraîneuse-chef de la toute première équipe canadienne féminine, a très hâte de vivre une expérience internationale avec les joueuses. « Je suis enthousiaste de pouvoir partager ma propre expérience internationale avec ces joueuses exceptionnelles. L’initiative de Danone d’encourager les jeunes à adopter de saines habitudes de vie est très importante, et je suis fière d’encourager la relève féminine au Canada. »

« Nous sommes très heureux de soutenir la Coupe Danone des Nations 2017 au Canada, un événement qui promeut le franc-jeu et qui encourage les jeunes à adopter un mode de vie sain et actif », a mentionné Natacha Gouveia, Chef des communications externes, Danone Canada. « Des initiatives comme la Coupe Danone des Nations s’inscrivent dans l’approche de DanoneWave Canada d’inspirer une Révolution de l’alimentation, qui a pour objectif de protéger et nourrir la santé de la planète et de ses habitants. »

Voici les douze joueurs qui représenteront le Canada :

• Emilian Blaga, Laval, QC

• Nathan Karanganwa, Quebec City, QC

• Julien Khoury, Montreal, QC

• Daniele Mastroianni, Mont-Royal, QC

• Ben Penticost, Dunrobin, ON

• Loic-Fabien Sany Kong Boumsong, Quebec City, QC

• Guy-Marcel Sany Kong Abe, Quebec City, QC

• Ethan Agyare-Danso, Etobicoke, ON

• Hadi Assaad, Ottawa, ON

• Cyrann Essindi, Ottawa, ON

• Jordan Hendriks, Brampton, ON

• Tremaine Henry, Brampton, ON

Voici les douze joueuses qui représenteront le Canada :

• Sabrina Bambozzi, Saint-Eustache, QC

• Jade Bordeleau, Terrebonne, QC

• Rosalie Olou, Blainville, QC

• Nellie Sigman, Mascouche, QC

• Anaïs van Doesburg, Pierrefonds, QC

• Katerina Vassilounis, Saint-Lazare, QC

• Victoria Godinho, Toronto, ON

• Ava Greco, Brooklin, ON

• Naomi Kato, Toronto, ON

• Angelina Kristic, Georgetown, ON

• Carmya Mastrangelo, St. Albert, AB

• Alexia Ntakos, Georgetown, ON

L’équipe se rendra à New York en septembre pour la finale internationale. Une fois rendus sur place, les joueurs et joueuses s’entraîneront en équipe sous la direction des entraîneurs-chefs Dean Howie et Kristina Kiss, et de l’entraîneur adjoint Patrick Leduc. Ils participeront à la cérémonie d’ouverture, prendront part au tournoi et rencontreront des centaines d’autres jeunes du monde entier.