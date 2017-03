Coup d’oeil sur des jouets et jeux d’autrefois aux Promenades Montarville

Si les modes changent au fil du temps, l’intérêt pour les jouets et jeux ne s’est jamais démenti. Ces objets divertissants fascinent les enfants depuis toujours. À l’occasion de la semaine de relâche scolaire, les Promenades Montarville ont tenu du 6 au 11 mars une exposition de jouets anciens dans le mail central de ce centre d’achats de Boucherville. Cette activité s’inscrivait dans la programmation des festivités du 350e anniversaire de Boucherville.

Le public a eu l’occasion de connaître les différentes tendances dans la fabrication des jouets au cours des décennies en jetant un coup d’oeil sur des panneaux explicatifs relatant l’évolution des jouets et jeux. Quelques collectionneurs ont aussi présenté des trouvailles authentiques et des reproductions de jouets utilisés à d’autres époques. Un artisan qui fabrique des jeux médiévaux a également étalé une série d’articles s’adressant autant aux connaisseurs qu’aux néophytes. Tous ces éléments ont soulevé beaucoup de curiosité auprès des visiteurs.

Les jeux ont toujours eu une importance dans le développement des enfants. Ils jouent un rôle dans la découverte de l’identité et dans l’apprentissage. Ils remplissent souvent un rôle éducatif et stimulent la créativité.