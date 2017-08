Coup d’envoi du Tour cycliste des policiers du SPVM au profit des jeunes athlètes du  Défi sportif AlterGo

Crédit photo : François Lacasse

L’édition 2017 du Tour cycliste des policiers du Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) a pris son départ hier. Pour la 4e année, l’événement vise à amasser des fonds pour soutenir les jeunes participants au Défi sportif AlterGo, un événement annuel qui accueille près de 7000 athlètes ayant une limitation fonctionnelle. Les 20 cyclistes, entourés des jeunes fréquentant le Camp de jour Papillon à Montréal, ont amorcé un périple au cours duquel ils franchiront près de 1 100 kilomètres en six jours.

Le président et directeur général de la Société pour les enfants handicapés du Québec, Jean Duchesneau

et Monique Vallée, responsable du développement social et communautaire et de l’itinérance et membre du comité exécutif de la ville de Montréal, ont assisté au coup d’envoi. Le directeur du SPVM, Philippe Pichet, était également présent pour encourager les cyclistes de même que Jean-Marie Lapointe, porte-parole du défi sportif AlterGo depuis plus de 13 ans.

Pour une deuxième année consécutive, Maxime Gagnon, directeur du Défi sportif AlterGo, pédalera avec les policiers participants. « Je veux continuer à m’impliquer personnellement dans le tour cycliste qui est également une campagne de financement. Les sommes amassées facilitent la participation des jeunes athlètes ayant une limitation fonctionnelle et vivant partout au Québec au Défi sportif AlterGo. Ils ont ainsi accès à des compétitions sportives de haut calibre afin de développer leur plein potentiel ».

La présence des jeunes ayant une limitation fonctionnelle du Camp de jour Papillon lors du départ était une excellente façon de démontrer aux cyclistes la raison pour laquelle ils amassent des fonds depuis plus de 4 ans. « C’est une fierté de pouvoir poursuivre cette belle collaboration avec les policiers du SPVM qui sont également une source d’inspiration pour les 5 900 athlètes du volet scolaire du Défi sportif AlterGo », ajoute M. Gagnon.

Le Tour cycliste des policiers du SPVM en est à sa 21e édition. Entre le 14 et le 19 août, quelque 20 policiers se relayeront sur une distance d’environ 1 100 km. Ils s’arrêteront dans six villes, soit : Mont-Tremblant, Shawinigan, Québec, Beauceville et Sherbrooke, pour finalement célébrer l’arrivée du Tour cycliste à Boucherville samedi après-midi.

Défi sportif AlterGo

Unique au monde, le Défi sportif AlterGo est le plus grand événement multisport annuel au Canada. Lors de l’édition 2017, l’événement a rassemblé près de 7 000 athlètes handicapés de l’élite et de la relève pour sept jours de compétitions tenues à Montréal et sur la Rive-Sud. En plus de compétitions sportives, tout au long de l’année le Défi sportif AlterGo met en place des initiatives afin de sensibiliser les jeunes Québécois ayant une limitation fonctionnelle et leur entourage à l’importance d’adopter de saines habitudes de vie.