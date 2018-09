Coup d’envoi d’un appel de mises en candidature pour l’édition 2019 du Gala de Longueuil – L’excellence d’ici

Crédit photo : Ville de Longueuil

La Ville de Longueuil vient de lancer l’appel de mises en candidature de la 2e édition du Gala de Longueuil – L’excellence d’ici. Le Gala, événement d’envergure mis sur pied par la Ville dans le but de mettre en lumière le talent et le dévouement de citoyens d’exception, aura lieu le mercredi 30 janvier 2019 au Théâtre de la Ville.

« Notre ville regorge de citoyens d’exception qui œuvrent souvent dans l’ombre, mais qui font une différence dans notre quotidien. Ils ont à cœur le mieux-être de notre communauté. Le Gala de Longueuil – L’excellence d’ici qui se déroulera en janvier prochain sera le moment idéal pour honorer leur talent, leur engagement et leur implication. C’est avec enthousiasme que j’invite la population à soumettre une candidature », a mentionné la mairesse de Longueuil, Sylvie Parent.

Mariève Beaudoin-Sullivan a tenu à partager son expérience à titre de lauréate du Prix citoyen d’exception dans la catégorie Bénévole d’honneur 2016 : « Avec ce prix, non seulement les gens auprès desquels je me suis impliquée m’ont remerciée, mais aussi ma ville. C’est ce qui m’a le plus touchée et cela a fait une différence dans ma vie personnelle. Nous ne faisons pas du bénévolat pour être reconnu, car croyez-moi, je n’en ferais pas, mais de se faire dire merci pour tout, c’est grandiose! J’encourage fortement les citoyens et organismes à déposer des candidatures pour le prochain Gala de Longueuil – L’excellence d’ici et à le faire en grand nombre ».

Jusqu’au 21 octobre, les citoyens sont invités à déposer leur candidature, celle d’une autre personne, d’une entreprise, d’une institution d’enseignement ou d’un organisme, dans l’une des catégories suivantes :

– Prix Ambassadeur (3 prix)

Reconnaissance de l’excellence et de l’originalité d’un projet ou des actions d’un citoyen ou d’un organisme ayant contribué au rayonnement de Longueuil sur la scène régionale, nationale ou internationale. Un prix par catégorie :

o Culture

o Sports et saines habitudes de vie

o Vie communautaire

– Prix Avenir (1 prix)

Reconnaissance du travail d’un citoyen âgé de 25 ans et moins qui se démarque par la qualité de sa production artistique, de ses performances sportives ou de son implication dans la collectivité.

– Prix Bâtisseur en développement durable (1 prix)

Reconnaissance des efforts d’un citoyen, d’un organisme, d’une entreprise ou d’une institution d’enseignement en développement durable.

– Prix Citoyen d’exception (3 prix)

Reconnaissance d’un citoyen qui se démarque par son engagement dans la collectivité en faveur d’une cause ou d’un projet dans le but d’améliorer la qualité de vie des citoyens. Un prix par catégorie :

o Aide à la personne – Nouveau!

o Bénévoles d’honneur

o Sécurité publique – Nouveau!

– Prix Mélanie-Boucher – Nouveau!

Reconnaissance de l’apport d’un citoyen faisant preuve d’un engagement exemplaire ayant un impact sur la participation sociale des personnes handicapées à Longueuil.

– Prix Pauline-Gill (1 prix)

Concours national qui a pour but de reconnaître et de faire connaître les plus belles plumes québécoises et d’honorer notre belle langue française par des mots qui nourrissent notre fierté et dévoilent les talents des gens de chez nous.

L’identité des finalistes sera dévoilée le mercredi 28 novembre prochain. Nous connaîtrons alors les noms de celles et ceux en lice pour recevoir les trophées conçus par l’artiste longueuilloise, Christiane Charpentier.

(Source : Ville de Longueuil)