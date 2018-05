Coup de chapeau remis à trois équipes sportives et à deux bons samaritains de Boucherville

La Ville de Boucherville a remis la semaine dernière un prix Coup de chapeau de l’Ordre du mérite aux équipes féminines de soccer U13F AA l’Express et U17 AA de même qu’à l’équipe de hockey Les Seigneurs de Normandie – Midget B et à deux résidents ayant posé des gestes de bon samaritain à l’endroit d’un cycliste heurté par une automobile. Cette cérémonie s’est déroulée dans une ambiance animée alors que les proches des jeunes athlètes ont assisté en grand nombre à cette cérémonie protocolaire qui s’est tenue à l’hôtel de ville. Comme dit l’expression populaire : « Y avait du monde à messe… ».

Premiers récipiendaires du prix Coup de chapeau, les deux équipes de soccer se sont distinguées lors de leur participation au New England Football Club Spring Showcase à Boston, du 16 au 18 mars, l’un des plus importants tournois pré-saison aux États-Unis. Environ 450 équipes féminines y étaient inscrites. Les athlètes bouchervilloises ont remporté l’or dans leur catégorie respective au terme de leurs performances.

L’équipe de hockey Les Seigneurs de Normandie – Midget B a quant à elle a terminé première dans les séries 2017-2018 de la Ligue Vallée-du-Richelieu en enregistrant six victoires en six matchs. À l’étape suivante, aux régionaux, les joueurs se sont rendus en demi-finale. En saison régulière, cette équipe a terminé deuxième au classement général.

Dans un tout autre domaine, la Ville a salué le geste de deux citoyens s’étant révélés altruistes lors d’un accident entre un automobiliste et un cycliste. Vanessa Giguère, kinésiologue et Gabriel Lacasse, ambulancier de formation, ont porté secours à un octogénaire à vélo qui venait d’être heurté par une voiture en mars dernier, à l’angle du boulevard de Montarville et de la rue de Normandie. Mme Giguère a prodigué les premiers soins au blessé, Jean-Guy Couture, dès les premiers moments qui ont suivi l’accident. M. Lacasse est venu l’assister rapidement afin de procéder à des manoeuvres de réanimation jusqu’à l’arrivée des ambulanciers. Malgré tous ces efforts, le décès du cycliste a été constaté quelques heures plus tard.

En fin de cérémonie, le maire Jean Martel a rappelé l’importance de suivre une formation de RCR. Il a en outre invité les organismes, entreprises, commerces et institutions du territoire à acquérir des défibrillateurs automatisés.