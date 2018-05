Les couleurs de l’art feront vibrer le Vieux-Village du 1er au 3 juin prochain

Au printemps, le Vieux-Village de Sainte-Julie s’anime tout particulièrement et l’un des temps forts de ce regain est la venue du Symposium de peinture et de sculpture Art et passion Sainte-Julie qui effectue un retour sous un chapiteau installé dans le stationnement de l’église, une formule qui a beaucoup plu aux visiteurs et artistes participants l’an passé.

Le 14 mai dernier, l’organisation de cet événement haut en couleurs a dévoilé la programmation de la prochaine édition à laquelle prendront part une trentaine d’artistes provenant de Sainte-Julie et d’ailleurs.

La mairesse de Sainte-Julie, Suzanne Roy, a souri en disant qu’elle avait commandé du beau temps pour l’occasion, puis, sur une note plus sérieuse et s’inspirant du livre à succès « Et si la beauté rendait heureux », elle a lancé : « Et si on profitait de ce moment pour s’offrir un peu de bonheur en remplissant nos yeux de beauté; en contemplant les tableaux de nos artistes; en s’offrant une œuvre pour notre plaisir? »

Les artistes feront donc découvrir leur passion aux gens présents dans une ambiance d’atelier favorisant les rencontres avec les visiteurs. Le thème cette année est « De l’abstrait au réalisme » et plusieurs activités sont au programme pour l’occasion.

Il y aura notamment une conférence sur l’histoire de l’art à l’école secondaire du Grand-Coteau intitulée « L’art vivant! »; un projet artistique avec les élèves d’écoles primaires qui regroupera environ 120 participants; on proposera une exposition originale « Sur corde à linge » pour les artistes en herbe afin de les inciter à oser créer.

D’autres activités sont également prévues, comme la tenue d’une exposition avant le déroulement du symposium à la bibliothèque de Sainte-Julie (actuellement en cours), une visite des écoles sous le chapiteau le vendredi 1er juin à 10 h et, pour les visiteurs, on remettra un feuillet interactif pour s’amuser à reconnaître les différents styles artistiques.

Il est à noter que des toiles de petits formats seront offertes par certains artistes et les profits de ces ventes serviront au financement de la Maison de l’Entraide de Sainte-Julie. Aussi, l’événement sera placé sous le signe du respect de l’environnement puisque ses responsables ont banni le plastique du chapiteau qui sera situé en bordure de la rue Principale.

« La mission du Symposium Art & Passion Sainte-Julie repose sur trois piliers : la diffusion de l’art pictural et de la sculpture, la diversité culturelle et artistique ainsi que l’aspect pédagogique. Nous invitons tous les citoyens à découvrir l’art sous toutes ses formes », a mentionné lors du lancement la présidente du symposium, Francine Leroux.

Notons en terminant qu’au terme de l’évènement artistique, quatre prix seront remis, soit le Prix du jury, le Prix du public, le Choix des ados et le Prix par les pairs. Tous les détails sont disponibles sur le site Web artetpassionsaintejulie.com.