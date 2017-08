Corvée de nettoyage des rives du fleuve à Longueuil le samedi 23 septembre

Crédit photo : Ciel et Terre

Pour une neuvième année consécutive, Ciel et Terre souhaite invite les citoyens à participer à son activité annuelle de nettoyage des rives du fleuve Saint-Laurent à Longueuil. Cette activité se révèle, année après année, essentielle pour assurer la protection et la qualité des rives comme en témoignent les quantités importantes de déchets en tout genre récupérées (plus de 1050 kg en 2016).

Nous sommes toujours inscrits au « Grand Nettoyage des Rivages Canadiens » qui identifie des sites prioritaires à nettoyer et se déroule à l’automne. Depuis 2015, cet organisme a créé un site spécifiquement pour nous qui couvre l’ensemble des secteurs publics entre le pont Jacques-Cartier et le pont tunnel Louis-Hippolyte-LaFontaine dont deux zones plus sensibles, soit le parc Marie-Victorin et la Pointe-du-Marigot.

Nous espérons réunir une centaine de participants de tout âge (enfants compris, accompagnés d’un adulte) pour réaliser cette corvée bénévole de nettoyage de notre zone d’accès au fleuve.

L’activité se tiendra le samedi 23 septembre à partir de 8h15, pour un début de collecte à 9h00. La journée aura lieu beau temps ou mauvais temps à moins de pluies abondantes; elle serait alors annulée ou remise selon la disponibilité du matériel et des divers organisateurs.

Si vous représentez un groupe de personnes (deux et plus), il serait important que vous nous mentionnez combien vous serez et que vous nous fournissiez les noms de vos participants et leur adresse courriel lorsque vous allez remplir la présente inscription. Cela nous aidera à planifier les équipes de travail et à communiquer rapidement avec tous pour les annonces et instructions. Si vous êtes intéressé à nous donner un coup de main pour finaliser l’organisation de la journée ou pour nous aider à l’accueil le matin du 23 septembre, svp nous le mentionner également lors de votre inscription ou nous communiquer via comiteh2o@ciel-et-terre.ca … On a toujours besoin d’aide. Nous accepterons les inscriptions jusqu’au dimanche 17 septembre.

Au début du mois prochain, des informations additionnelles seront transmises sur la journée aux personnes et groupes inscrits.

Point de rencontre le matin du 23 septembre: parc Marie-Victorin à Longueuil

(Source : Ciel et Terre)