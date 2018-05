La Corporation des fêtes 2017 remet son bilan final à la Ville de Boucherville

Les membres de la Corporation des fêtes 2017 se sont réunis pour une dernière fois à l’hôtel de ville de Boucherville mardi dernier. Au cours de cette rencontre empreinte d’émotion, la présidente de l’organisme, Florence Junca Adenot, a dressé le bilan administratif des festivités soulignant le 350e anniversaire de la municipalité et a remis une série de précieux documents souvenirs aux autorités municipales. Parmi ceux-ci, deux exemplaires du bilan global des fêtes, un cahier-référence pour organiser ce type d’activités commémoratives, deux albums de photos, des vidéos, des disques durs, des documents publicitaires des événements, une revue de presse exhaustive de 2011 à 2018, un cahier de soutien et diverses archives complémentaires. Toutes ces pièces pourraient être d’une grande utilité lorsque viendra le moment de préparer le 375e anniversaire de la municipalité dans plus que … 24 ans!

Très heureuse du succès des festivités de l’an dernier et de la participation des citoyens aux différentes activités, Mme Junca Adenot a remis un certificat de reconnaissance au maire Jean Martel et un boîtier contenant des clés symboliques. Chaque administrateur de la Corporation, les membres de l’équipe permanente et quelques précieux collaborateurs ont aussi reçu un certificat de reconnaissance pour leur apport à la réussite de cette gigantesque organisation à laquelle ont contribué pas moins de 820 bénévoles.

Dans la même continuité, la présidente de l’organisme a remercié chaleureusement le couple Pierre Boucher et Jeanne Crevier, soit François Desmarais et Lucie Lavoie qui ont été présents à 62 activités et les personnes costumées qui symbolisaient leurs enfants qui, eux, ont assisté à 45 événements. D’autres remerciements ont été adressés à la commission des jumelages, à l’équipe de Michèle Roy de même qu’à l’ensemble des employés municipaux ayant prêté main-forte à l’organisation sur le terrain dont le pivot central, Johanne Roy, désormais retraitée.

Résultats financiers

En considérant les commandites en argent, en biens et services, entre autres des médias, les subventions municipale et des gouvernements supérieurs, les legs en tableaux, sans oublier la valeur du travail réalisé par des bénévoles, la valeur des revenus de la Corporation des fêtes 2017 s’est élevée à 6,7 M $. Les legs des fêtes remis à la Ville totalisent 850 850 $ et ceux restant à la communauté atteignent 222 440 $. Autre point pour boucler la boucle, la Corporation a remis un surplus de 41 461 $ à la Ville.

Le maire Jean Martel s’est réjoui de ce bilan et a tenu à féliciter l’équipe entourant la Corporation des fêtes. Il a en outre souligné que les dépenses avaient été contrôlées par une gestion rigoureuse. À son tour, il a remis un certificat honorifique à Mme Junca Adenot pour son engagement profond dans ces festivités.