La Corporation des fêtes 2017 de Boucherville entame son dernier trimestre de festivités

Après avoir maintenu un rythme de croisière à pleine intensité durant les mois d’août et septembre, la Corporation des fêtes 2017 de Boucherville entreprend sa programmation automnale en ralentissant la cadence mais en offrant tout de même à la population de nouvelles activités dignes d’intérêt. La présidente de l’organisme, Florence Junca Adenot, a fait le point la semaine dernière sur la dernière étape des festivités.

«Il reste encore 23 activités à venir; je tiens à apporter certaines précisions car il y a des modifications qui ne sont pas inscrites au programme», a indiqué la porte-parole de la Corporation. Dans quelques jours, les festivités reprendront leur cours. Le 14 octobre, cinq entreprises locales tiendront une journée portes ouvertes pour mieux faire connaître leurs activités : Spectra Premium (10 h à 15 h), Brasserie New Deal (11 h à 15 h), Bonbon Mania (11 h à 15 h), Photo Soft (9 h à midi) et Coup de pousse (10 h à 17 h).

Le dimanche 15 octobre, à 14 heures, à l’École Orientante Impact, la Société du Patrimoine et la Corporation des fêtes dévoileront une plaque commémorative afin de souligner l’oeuvre des Clercs de Saint-Viateur au collège du Sacré-Cœur de Boucherville durant près d’un siècle.

Le lendemain, la Corporation, de concert avec la Ville de Boucherville, soulignera l’apport des six plus anciennes entreprises établies dans le parc industriel au développement de la municipalité. Celles-ci regroupent Danone (autrefois Aliments Delisle), Uni-Sélect, Gicleurs ACME, Magnus Industries, Commonwealth Plywood et Lowe’s (Rona). Une soirée animée se tiendra au Club de golf de Boucherville avec la présence d’un pianiste et d’un magicien. Frais d’entrée pour y participer.

Le 22 octobre, de 13 h à 16 h, une dizaine de citoyens possédant une maison ancestrale ouvriront leur résidence au public. Certains limiteront l’accès de leur propriété au jardin. L’activité est gratuite mais l’inscription est requise.

Changements

En décembre, la programmation a subi quelques modifications. Le réveillon de Noël prévu le 22 décembre a été annulé. La dernière activité est reportée en janvier. La date reste à déterminer tout comme la formule qui sera mise de l’avant à cette occasion.

Entre-temps, les festivités annuelles du Noël d’antan dans le Vieux-Boucherville s’inscriront cette fois dans les fêtes du 350e. La programmation détaillée sera mise à jour sur le site de la Corporation.