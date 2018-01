La Corporation des fêtes 2017 accueille 820 bénévoles à une soirée de remerciements

Crédit photo : (Mention de source : Michel Séguin)

Le chapitre des fêtes du 350e anniversaire de la Ville de Boucherville s’est terminé de belle façon le vendredi 19 janvier dernier alors que la Corporation des fêtes 2017 a orchestré une soirée de remerciements afin de souligner l’importante implication de tous les gens qui ont participé au succès de cette année de festivités.

Tenue au Centre multifonctionnel Francine-Gadbois, cette soirée ayant pour thème « champagne & confettis » a permis de remercier la précieuse collaboration des 820 bénévoles, des 208 partenaires, des services municipaux et de tous les membres de la Corporation grâce à qui le 350e a connu un réel succès. Des hôtes costumés des Productions Oulala ont accueilli les invités de façon remarquée, au rythme de la harpiste électrique Myriam Reid. Par la suite, le souper-spectacle animé par Julie Houle a fait bien des heureux avec au programme un trio de jazz, un questionnaire interactif sur les fêtes et de nombreux prix de présence. Le photobooth et le bar à bonbons ont eux aussi fait fureur!

« Nous souhaitons encore une fois remercier tous ceux qui ont embarqué à bord du train qui nous a fait voyager tout au long de l’année. Votre collaboration a été des plus précieuses. On se tourne maintenant vers l’avenir en laissant derrière tout un héritage aux générations futures. Nous avons ensemble tout un avenir à inventer! », mentionne fièrement la Corporation des fêtes 2017 de Boucherville.

(Source : Corporation des fêtes 2017 de Boucherville)