Coralie Lévesque; une jeune cycliste prometteuse

Elle a participé cette année à 35 courses, et elle est montée sur le podium à 31 reprises, dont 23 trois fois sur la plus haute marche. Coralie Lévesque fait sa marque chez les jeunes cyclistes et son avenir est prometteur.

Candidate pour le titre d’Athlète de l’année, espoir féminin, la cycliste de 13 ans rafle presque tout sur son passage. Elle pousse à fond sur les pédales et use de stratégies.

Au cours de sa brillante saison, Coralie qui compétitionne dans la catégorie minime, a notamment été proclamée championne québécoise en piste; championne à la Coupe Québec route; championne aux Mardis cyclistes de Lachine; et championne au Challenge Lacasse.

Fière de ses performances, elle avoue qu’elle est quand même un peu surprise. « C’est sûr que je visais le podium, mais je ne m’attendais pas à remporter autant de courses et autant de médailles. J’ai fait de mon mieux.»

La jeune athlète pratique le vélo depuis l’âge de 7 ans avec le Club cycliste de Boucherville. Et c’est depuis les débuts qu’elle accumule les podiums. En 2015, dans la catégorie peewee, elle a été proclamée championne à la Coupe du Québec au cumulatif; championne à la Coupe du Québec en sprint; championne au Challenge Lacasse; et vice-championne aux Championnats du Québec sur route.

En 2016, pour la première année dans la catégorie minime, elle a été couronnée championne à la Coupe du Québec; elle a obtenu une 5e place à la Coupe du Québec; une 3e au Challenge Lacasse; et une 4e aux Mardis Cyclistes de Lachine.

Une passion

Le vélo est sa passion pour plusieurs raisons : « J’aime la sensation de vitesse, et le pouvoir de se surpasser. C’est un sport où tu peux pousser tes limites », dit-elle.

En 2018, elle sera parmi les plus jeunes à compétitionner dans la catégorie cadette. Elle espère se qualifier pour les Jeux du Québec (ce serait sa troisième et dernière participation), et faire le Tour de la relève internationale, à Rimouski.

Comme tous les jeunes athlètes, Coralie rêve d’aller le plus loin possible, mais l’étudiante à l’École d’éducation internationale à McMasterville a les deux pieds sur terre, et préfère viser une étape à la fois.