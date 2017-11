Coopérative jeunesse de services de Verchères: relaxez et profitez de vos temps libres en nous confiant vos tâches!

Crédit photo : Courtoisie

Relève en action est un regroupement de 7 jeunes âgés entre 13 et 17 ans qui offre leurs services à la communauté tout au long de l’année. Plusieurs tâches diverses peuvent être effectuées telles que le gardiennage, l’entretien ménager (maison, garage, cabanon), l’entretien paysager (racler votre terrain, déneigement), menus travaux, promener votre chien et plus encore. « Ensemble, et avec votre appui, nous relevons le défi de mettre sur pied notre entreprise de type coopératif afin de vivre des expériences enrichissantes et de se familiariser avec les rouages du marché du travail. En faisant appel à nous, vous nous permettez de nous initier à la gestion d’entreprise, au travail d’équipe, à l’entreprenariat collectif, au processus démocratique ainsi qu’à l’engagement social. Nous mettons en commun nos ressources et nos compétences afin de vous offrir les meilleurs services possibles, à des prix compétitifs! » (Coralie Enea et Cédric Morin, coopérants membres)

Nous sommes disponibles pour effectuer vos tâches tous les soirs entre 17h et 21h ainsi que la fin de semaine de 8h à 22h. Veuillez prendre note que pour le gardiennage, les heures peuvent être modifiées. Notre local est situé à la Maison des Jeunes (41A Calixa-Lavallée).

Pour nous joindre :

438-345-6326. Nous vous contacterons rapidement pour prendre rendez-vous!

Facebook : CJS de Verchères – relève en action

Courriel : cjs.vercheres@gmail.com

La CJS de Verchères existe depuis 12 ans déjà et ses services sont maintenant offerts sur une base annuelle. Le projet annuel est chapeauté par la Maison des Jeunes de Verchères et les coopérants sont accompagnés par Véronique Tremblay, animatrice responsable du projet. Il s’agit d’un projet éducatif conçus pour et par nos adolescents.