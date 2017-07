Convention collective: le RTL et les chauffeurs ne s’entendent pas

Le Réseau de transport de Longueuil (RTL) demande qu’un médiateur intervienne dans les négociations avec les chauffeurs d’autobus afin de déterminer les éléments de la nouvelle convention collective.

Après 17 rencontres depuis que la convention précédente est échue, au 31 décembre dernier, les deux parties n’ont toujours pas parvenues à s’entendre. De plus, le 4 juin dernier, les chauffeurs se sont prononcés en faveur du déclenchement de moyens de pression pouvant aller jusqu’à la grève, à exercer au moment jugé opportun.

Enfin, au cours des dernières semaines, les représentants syndicaux ont sollicité leurs membres pour qu’ils se préparent à une éventuelle grève, en demandant aux chauffeurs de compléter une demande d’indemnité de grève au Syndicat canadien de la fonction publique (SCFP). Ce faisant, et conformément à la Loi concernant le régime de négociation des conventions collectives et de règlements des différends dans le secteur municipal, le RTL a déposé une demande au ministère du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale afin qu’un médiateur soit nommé dans le but d’aider les parties à trouver un règlement.

La médiation est un mécanisme couramment employé lors de négociations; elle permet de faire avancer les pourparlers de façon positive et est susceptible d’aider les deux parties à identifier des solutions viables afin de trouver un terrain d’entente le plus rapidement possible.

(Source: RTL)