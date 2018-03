Une contribution du 350e anniversaire de Contrecœur pour la FADOQ Contrecoeur

Crédit photo : Courtoisie

Le 13 mars, un chèque a été remis à la FADOQ Contrecœur par la Corporation des fêtes du 350e anniversaire de Contrecœur. Comme pour toutes les contributions du 350e, l’objectif est de bonifier les activités actuelles, de générer une nouvelle activité ou de créer un legs en signe de témoin de l’année historique en cours.

« La FADOQ Contrecœur regroupe plus de 720 membres et dans le cadre de notre planification des activités pour 2018, il a toujours été important d’appuyer des activités joignant les résidents de tous les groupes d’âges et intérêts. Nous sommes fiers de remettre aux membres de Contrecœur cette sommes et nous avons confiance que cette contribution permettra à la FADOQ de continuer de mettre en œuvre sa mission de conserver et d’améliorer la qualité de vie des personnes de 50 ans et plus notamment en matière de loisir, culture, sport et plein air » a souligne M. René Laprade, président du conseil d’administration de la Corporation des fêtes du 350e anniversaire de Contrecœur lors de la remise du chèque. « Le 350e de Contrecœur souhaite dire merci aux membres de la FADOQ pour leur collaboration au succès des Fêtes » a ajouté M. Laprade.

« Les membres du Conseil d’administration de la FADOQ sont heureux de compter sur cette contribution de la part de la Corporation du 350e anniversaire de Contrecœur. De cette somme de 1400$, un montant de 500$ sera remis sous la forme d’une bourse spéciale « 350e de Contrecœur » lors du Tournoi de pétanque du 14 juillet. La balance de la contribution sera réinvestie dans les diverses activités de notre organisme pour l’année 2018 » a annoncé M. René Poirier, président du conseil d’administration de la FADOQ Contrecœur lors de la prise de possession du chèque. « Mais au-delà de cette contribution, nous reconnaissons l’importance de l’année 2018 pour tous les résidents de Contrecoeur. D’ailleurs, les membres de la FADOQ Contrecœur et moi garantissons sans réserve notre entière collaboration et notre participation aux succès des festivités tout au long de l’année » a-t-il ajouté avec enthousiasme.

Au sujet du 350e anniversaire de Contrecoeur

Les Fêtes du 350e anniversaire sont rendues possibles grâce à un comité de bénévoles, une série d’organismes locaux dynamiques et à la contribution de la ville de Contrecœur, ArcelorMittal et Grantech partenaires principaux, Patrimoine canadien, Caisse Desjardins de Contrecoeur-Verchères, le journal La Relève, le Syndicat des Métallos/Fonds de solidarité du Québec FTQ ainsi que plusieurs autres partenaires.

La programmation des activités de l’hiver est déjà disponible sur le site internet de la Corporation à l’adresse http://350contrecoeur.ca/programmation/ et le reste de la programmation sera dévoilée tout au long de l’année avec la collaboration de divers médias. Il est aussi possible de s’abonner au fil d’information sur Facebook : https://www.facebook.com/350Contrecoeur/

Au sujet de la Fédération de l’âge d’or du Québec (FADOQ) – Contrecœur

Le leader au Québec et une référence au Canada et à l’international pour assurer un vieillissement actif et de qualité, le Réseau FADOQ rassemble et représente les personnes de 50 ans et plus dans le but de conserver et d’améliorer leur qualité de vie. Comme pour le Réseau FADOQ, l’entité de Contrecoeur défend et fait la promotion de leurs droits collectifs, valorise leur apport dans la société et les soutient par des programmes, services et activités, notamment en loisir, culture, sport et plein air.