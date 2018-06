Contrecœur sera l’épicentre d’une fête nationale régionale qui s’annonce mémorable!

Crédit photo : Courtoisie

On a toujours le cœur à la fête à Contrecœur, mais cette année sera encore plus spéciale car le comité organisateur s’est vu confier par la Société Saint-Jean-Baptiste Richelieu-Yamaska le mandat d’organiser l’événement régional de la fête nationale, un honneur que se partage seulement 17 municipalités à travers le Québec.

« Pour certains membres du comité, accueillir Kaïn c’est un peu un rêve qui se réalise puisque nous souhaitons leur venue depuis tellement longtemps! », a lancé la responsable de la programmation, Audrey Pinard, lors de la conférence de presse tenue à la Maison Lenoblet-du-Plessis par une journée magnifique que l’on souhaite identique le samedi 23 juin.

Le groupe originaire de Drummondville n’a plus besoin de présentation avec des succès bien connus tels Embarque ma belle, Mexico et Comme dans l’temps. Le quatuor présent dans le paysage musical québécois depuis maintenant plus de dix ans saura à coup sûr marquer cette fête nationale régionale et attirer encore plus de gens à Contrecœur.

En lever de rideau, c’est un groupe de Contrecœur, Lilas l’bon temps, qui foulera en premier les planches de la scène du quai municipal, derrière la mairie, avec sa musique « pop-trad-écolo-sympathique »! Le trio nous a donné un aperçu de leur bonheur contagieux lors d’une courte prestation fort agréable.

Par la suite, d’autres artistes de la région seront en évidence, soit Patricia Larcher et son groupe, qui prendront la relève afin de clore la soirée en beauté. L’ancienne participante à la populaire émission La Voix V pourra se vanter que nul autre que Kaïn fera sa première partie!

Les festivités débutent à 13 h 30

Quant à l’animation de la soirée, elle sera confiée à un autre Contrecoeurois, Éric Michaud, conteur et historien de profession, qui ajoutera son grain de folie lors de cette soirée qui aura pour thème « Histoire de héros », en mettant bien sûr de l’avant les hommes et femmes d’exception qui ont forgé Contrecœur, en plus de la fameuse légende de la Chasse-Galerie.

Les festivités débuteront dès 13 h 30 avec, entre autres, une zone familiale diversifiée pouvant plaire aux petits comme aux grands composée de jeux gonflables, d’un jumpaï (trampoline acrobatique), d’amuseurs publics, de maquillage, de mascottes ainsi que d’un « photobooth » costumé qui permettra aux festivaliers de repartir avec un souvenir de l’événement.

Le mot de la fin appartient au député de Verchères, Stéphane Bergeron, qui, après avoir évoqué les nombreux personnages historiques liés à Contrecœur, a fait cette confidence avec un grand sourire : « J’irais même jusqu’à penser que le Mouvement national des Québécoises et Québécois avait Contrecœur en tête quand il a choisi son thème “Histoire de héros”! »

Pour tout connaître sur la programmation de la fête nationale de Contrecœur, vous n’avez qu’à vous rendre sur la page Facebook : www.facebook.com/fete.nationale.contrecoeur