Contrecœur obtient une subvention de 25 000 $ pour planter des arbres sur son territoire

Crédit photo : iStock

Le CN et Arbres Canada, principal organisme de bienfaisance national dédié à la plantation d’arbres, ont annoncé, le 1er juin dernier, les noms des collectivités qui bénéficieront de subventions d’un montant maximal de 25 000 dollars destinées à des projets de plantation d’arbres. Parmi les 148 demandes reçues pour ce programme, la Ville de Contrecœur fait partie des 27 projets sélectionnés à travers le Canada. Des représentants de la Fédération canadienne des municipalités (FCM), du CN et d’Arbres Canada ont fait cette annonce lors du congrès annuel de la FCM, à Halifax, en Nouvelle-Écosse, au cours duquel une cérémonie de plantation d’un arbre cérémonial a eu lieu.

La Ville de Contrecœur s’engage à investir, elle aussi, 25 000 $ pour réaliser ce projet de plantation de quelque 800 arbres et arbustes sur une bande de terrains acquis en 2012, entre l’emprise de la voie ferrée du CN et le développement immobilier Le faubourg du Majestueux, entre les rues Tétreault et Bellerose. « Cette action posée dans une perspective de développement durable s’inscrit dans le cadre de l’étude commandée par la Ville en 2012, au groupe Desfor, » souligne Maud Allaire, mairesse de Ville de Contrecœur. Verdir cet espace permettra d’améliorer l’esthétique du paysage pour les deux quartiers résidentiels qui y sont adjacents. En raison de la présence d’un important conduit souterrain de gaz naturel présent sous cette zone, la Ville doit proscrire certaines catégories d’arbres. Elle implantera ainsi un écran arbustif à l’intérieur de cette bande clôturée.

« La Ville de Contrecœur est heureuse de recevoir cette subvention, qui tombe à point dans le tournant vert qu’elle entreprend. Nous souhaitons verdir notre territoire afin de créer un milieu où il fait bon vivre et c’est d’ailleurs dans cette optique que la Ville a récemment procédé à la plantation de 1010 arbres en zones de conservation, » mentionne la mairesse Allaire.

Rendue possible grâce au leadership environnemental du CN, l’initiative ÉcoConnexions CN – De terre en air permet de reverdir les collectivités depuis 2012 par la réalisation de projets de plantation d’arbres durables et respectueux de l’environnement. Les experts d’Arbres Canada travaillent main dans la main avec les collectivités pour assurer la logistique des projets et sélectionner les espèces d’arbres. Ils veillent à ce que chaque projet représente une occasion pour les membres de la collectivité de se réunir et de célébrer les bienfaits des arbres et des espaces verts urbains. Un événement visant à souligner l’initiative aura lieu à l’automne.

« Arbres Canada est ravi de continuer à collaborer avec le CN pour faire bénéficier 27 collectivités canadiennes du programme ÉcoConnexions CN – De terre en air. À travers ce programme, le CN crée un legs durable pour les générations actuelles et futures, en octroyant des subventions et en sensibilisant les gens à la valeur des arbres et des espaces verts pour notre santé et notre bien-être ainsi que pour l’environnement. »

– Michael Rosen, président d’Arbres Canada