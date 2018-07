Contrecœur : décès du conseiller municipal Jean Grenier

Élu conseiller municipal en novembre 2017, Jean Grenier est décédé d’un virulent cancer la semaine dernière à l’âge de 59 ans. Il avait à cœur d’agir pour ses concitoyens du district # 6 et pour l’ensemble de la population.

Dans sa courte carrière, il a travaillé sur de nombreux dossiers municipaux entre autre au réaménagement du parc Saint-Laurent-du-Fleuve qui vient de débuter, à offrir une fenêtre sur le fleuve dans ce secteur et au détournement de la circulation des camions des sablières. Chef d’une entreprise locale à vocation internationale en broderie et distribution d’articles promotionnels, Jean Grenier était également impliqué bénévolement dans des activités sportives, notamment la Classique de ballon-balai de Contrecœur.