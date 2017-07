Contrecoeur certifiée Municipalité amie des aînés

Crédit photo : iStock

La Ville de Contrecœur a reçu le 20 juin dernier, sa certification Municipalité amie des aînés (MADA) du ministère de la Santé et des Services Sociaux du Québec. Cette reconnaissance souligne la qualité de la démarche entreprise par la Ville de Contrecœur afin de permettre aux personnes aînées de « bien vieillir » tout en restant actives dans leur communauté.

Une ville-amie des aînés encourage le vieillissement actif en optimisant la santé, la participation et la sécurité des citoyens âgés, pour améliorer leur qualité de vie. Concrètement, une ville-amie des aînés adapte ses structures et ses services afin que les personnes âgées aux capacités et aux besoins divers puissent y accéder et y avoir leur place. Pour comprendre ce qui caractérise une ville accueillante pour les aînés, il est indispensable de remonter à la source, à savoir les citoyens âgés eux-mêmes. La Ville de Contrecœur a ainsi donné la possibilité aux personnes aînées de son territoire de faire connaître leurs besoins en participant activement à l’élaboration du plan d’action de la Politique des familles et des aînés.

Rappelons qu’en novembre 2016, la Ville de Contrecœur a lancé officiellement un plan d’action 2017-2019 pour sa Politique des familles et des aînés, comprenant 5 orientations, 37 objectifs et 82 actions. Certaines de ces actions ont déjà été réalisées, entre autres les gratuités à la bibliothèque, à la piscine municipale et au gymnase ainsi que la subvention de 75 $ offerte aux 65 ans et plus pour une carte de loisirs. Rappelons que ce plan d’action a été réalisé à la suite d’une réflexion et d’un exercice de priorisation des actions par le comité de pilotage. Le plan et la politique sont disponibles sur le site Internet de la Ville de Contrecœur : www.ville.contrecoeur.qc.ca/services-aux-citoyens/loisirs-culture/politique-familiale.

La reconnaissance MADA de Contrecœur est valide pour la durée de son plan d’action, de 2017-2019.