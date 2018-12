Contrecœur célèbre son passé et salue son futur!

Le passé était à l’honneur tout au long de cette année de célébrations du 350e anniversaire de fondation de Contrecœur, mais le 24 novembre dernier, les spectateurs étaient plongés dans le futur alors que des créatures provenant d’une autre planète ont pris le contrôle de la rue Legendre et ont donné un avant-goût des fêtes du 375e, c’est-à-dire dans 25 ans!

Le président de la Corporation des fêtes de Contrecœur, René Laprade, voulait une grande finale rassembleuse, inclusive, populaire et aussi surprenante et il peut dire avec fierté mission accomplie, car son équipe a fait un travail tout à fait remarquable.

On en est presque à se demander si dame Nature faisait partie des partenaires de la Corporation puisqu’il faisait étonnamment doux en janvier dernier pour le lancement des célébrations et la température était des plus clémentes pour cette finale haute en couleur.

Les spectateurs ont même eu droit à une première québécoise à Contrecœur alors que des artistes du futur ont offert des prestations étonnantes dans une bulle géante de l’entreprise MysterAct.

« Les membres du comité organisateur nous ont invités à nous joindre à cette soirée au concept novateur, a expliqué Jean-Sébastien Lepage, président de MysterAct. Nous présentons nos spectacles partout au Canada et aux États-Unis, mais pour notre spectacle NOVA, ce fut une grande première québécoise. La grande finale du 350e de Contrecœur s’est présentée pour nous comme une occasion toute désignée pour présenter notre dernière nouveauté au Québec. »

Du passé au futur… au présent!

À tout seigneur, tout honneur : Antoine Pécaudy, fondateur de Contrecœur, a reçu d’un groupe d’enfants un sabre laser pour remplacer son épée d’époque et donner le coup d’envoi des festivités avec éclat. D’un geste, il a illuminé l’usine désaffectée Genfoot/Lafayette et l’ensemble du site avec un spectacle son et lumière qui a notamment été projeté sur le bâtiment, rappelant les grands moments de cette année de festivités (et il y en a beaucoup!).

Par la suite, la musique électronique et les créatures futuristes ont pris la vedette sur la place publique près du centre multifonctionnel, faisant tour à tour place aux robots lumineux, flash mob, pantins géants, rayons laser et autres « drummers » multicolores, au grand plaisir de tous.

« Je ne peux passer sous silence la magistrale participation des membres du comité bénévole des fêtes du 350e dans l’idéation, la planification et la production de cette activité hors du commun. Évidemment, ce type d’activité aurait été impossible sans la participation des partenaires, dont la Ville de Contrecœur », a conclu fièrement René Laprade.

Il est à noter en terminant qu’il reste une seule activité à la programmation des festivités du 350e anniversaire, soit le traditionnel concert gratuit de Noël au parc Cartier-Richard, organisé par Culture C, un événement qui aura lieu le 19 décembre prochain à compter de 19 h.