Contrecoeur accueille les six camps de jour de la MRC de Marguerite-D’Youville

Crédit photo : Courtoisie

C’est plus de 550 jeunes provenant des six camps de jour de la MRC de Marguerite-D’Youville qui se sont réunis, le 7 août, sur le site enchanteur du parc régional des Grèves de Contrecoeur, dans le cadre du grand rassemblement annuel V.A.C. Le projet V.A.C est une initiative qui invite les camps de jour à devenir des lieux d’incubation et de

développement de jeunes citoyens engagés et entreprenants.

La journée s’est déroulée sous le thème de la nature. Les jeunes des différents camps de jour ont remis un bricolage confectionné en cours d’été au représentant de leur ville présent lors du rassemblement; des oeuvres collectives qui démontrent bien le sens de l’effort et du travail d’équipe. Ils ont ensuite pu profiter de plusieurs activités de plein air et de différentes stations

de jeux organisées par les équipes d’animateurs.

D’ailleurs, la mairesse de Contrecoeur, Maud Allaire, n’a pas manqué de remercier et de féliciter les animateurs pour leur excellent travail : « Votre travail vous amène à composer chaque jour avec de nouveaux défis pour faire passer un été inoubliable aux jeunes, et ce, en toute sécurité et en répondant aux attentes des parents, de votre employeur ainsi qu’aux problématiques de niveau social et de santé. Vous êtes vaillants et responsables : un exemple à suivre pour tous les jeunes qui vous entourent. »

À propos du projet V.A.C

Le projet V.A.C (Valeur Action Citoyenne), né en 2013, vise notamment à sensibiliser les animateurs de camps de jour et les jeunes aux valeurs de la participation citoyenne. Il permet aussi d’apprendre à agir dans leur communauté, et de devenir des citoyens modèles, pour qui le bénévolat et l’implication dans la société sont naturels. De leur côté, les animateurs apprennent non seulement à organiser des activités pour les jeunes, mais aussi à devenir des motivateurs à la participation citoyenne.